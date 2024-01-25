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Свет: Таллинн борется с городским шумом, снижая скорость движения автомобилей в центре

rus.postimees.ee
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Владимир Свет.
Владимир Свет. Фото: Madis Veltman

Таллинн всерьез намерен заняться сокращением уровня шума в столице, для чего разрабатывается специальная программа на ближайшие четыре года, сообщает Rus.ERR.

По словам вице-мэра, снижать уровень шума можно несколькими способами. «Если говорить про дорожный шум, то, во-первых, это снижение скорости. В центре города мы начали снижать скорость на основных магистралях. В жилых кварталах мы снижаем скорость до 20-30 километров в час. Подчеркну, что здесь речь идет о внутриквартальных дорогах», – отметил Владимир Свет.

Читайте подробнее на ERR.

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