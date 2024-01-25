Свет: Таллинн борется с городским шумом, снижая скорость движения автомобилей в центре

По словам вице-мэра, снижать уровень шума можно несколькими способами. «Если говорить про дорожный шум, то, во-первых, это снижение скорости. В центре города мы начали снижать скорость на основных магистралях. В жилых кварталах мы снижаем скорость до 20-30 километров в час. Подчеркну, что здесь речь идет о внутриквартальных дорогах», – отметил Владимир Свет.