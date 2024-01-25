Правительство создаст общеэстонскую прокуратуру по экономическим и коррупционным преступлениям

В создаваемой прокуратуре будет три отдела. Один из них займется преступлениями, расследование дел которых осуществляет Налогово-таможенный департамент, другой делами Бюро по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, а также коррупционными процессами, которые расследуют Департамент полиции безопасности и Департамент полиции и погранохраны по всей территории страны.

В компетенцию третьего отдела войдут экономические преступления, делами по которым занимаются префектуры полиции.

Цель изменений - повышение эффективности расследования экономических и коррупционных преступлений, а также более эффективное управление распределением и использованием необходимых для раскрытия уголовных дел ресурсов, что позволит сформировать группы по расследованию экономических и коррупционных преступлений, активнее систематически обмениваться профессиональным опытом и гармонизировать практику и рабочую нагрузку прокуроров.

Министр юстиции Калле Лаанет и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс 4 октября определили приоритеты деятельности полиции и прокуратуры и области, нуждающиеся в улучшении. По их словам совместным приоритетом прокуратуры и полиции в числе прочего является борьба с крупными экономическими преступлениями и тяжелой коррупцией.