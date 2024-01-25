Вечная молодость перестанет быть утопией? Ученые нашли способ замедлять старение

При правильно осуществленных генетических изменениях лейкоциты будут способны атаковать группу клеток, которые принято называть «стареющими клетками». Эти клетки, как считается, ответственны за многие возрастные заболевания. Речь идет о клетках, которые перестают размножаться, но не умирают и накапливаются в организме по мере старения, вызывая вредные воспаления.

Профессор Корина Амор Вегас и ее коллеги при экспериментах с мышами использовали в качестве «живого лекарства» под названием CAR (химерический антигенный рецептор) Т-клетки, которыми можно манипулировать для разрушения стареющих клеток. В результате мыши были более здоровыми на протяжении всей жизни и не имели повреждений тканей. Молодые мыши, получавшие этот «живой препарат», старели медленнее и были защищены от возрастных заболеваний, таких, например, как ожирение и диабет.