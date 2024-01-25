Вечная молодость перестанет быть утопией? Ученые нашли способ замедлять старение

Т-клетки иммунной системы можно перепрограммировать для борьбы со старением. Такое открытие сделали исследователи из американского научного центра Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL).
При правильно осуществленных генетических изменениях лейкоциты будут способны атаковать группу клеток, которые принято называть «стареющими клетками». Эти клетки, как считается, ответственны за многие возрастные заболевания. Речь идет о клетках, которые перестают размножаться, но не умирают и накапливаются в организме по мере старения, вызывая вредные воспаления.