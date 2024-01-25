Исследование: у троих из четырех жителей Эстонии дома пылятся без дела старые смарт-устройства

Опрос, проведенный в сотрудничестве с Norstat, Тартуским университетом и Telia, показывает, что жители Эстонии хорошо осведомлены о цифровых отходах и необходимости контролировать свой цифровой след, но при этом около 73 процентов из них все еще хранят дома старые умные устройства, которые больше не используются. Из этого можно сделать вывод, что в домах лежат десятки, если не сотни тысяч неиспользуемых устройств, включая мобильные телефоны.
С положительной стороны опрос показал, что жители Эстонии хорошо знакомы с цифровыми отходами и их сутью. Целых 99 процентов опрошенных знали, что под цифровым мусором подразумеваются старые цифровые файлы, которые больше не используют.
«Очень приятно видеть, что за последние пять лет значительно возросла осведомленность людей о цифровых отходах. Это определенно поможет активно сокращать цифровые отходы в своих смарт-устройствах, компьютерах и облачных решениях», - сказала Хеле Тамменурм, глава подразделения управления качеством Telia.
Более 40 процентов участников опроса занимаются цифровой уборкой, то есть время от времени избавляются от старых электронных устройств и удаляют ненужные файлы. Например, эстоноземельцы охотно удаляют старые и ненужные электронные письма - пятая часть опрошенных делает это каждый день или раз в неделю. Ненужные приложения, фотографии и видео удаляют раз в месяц или в полгода - так поступает также пятая часть опрошенных.
Заняться цифровой чисткой людей чаще всего мотивирует личное желание избавиться от ненужных файлов - на это указали 71 процент людей. Половину респондентов к действию побуждает тот факт, что запас памяти устройства вот-вот истечет, или желание, чтобы смарт-устройство лучше работало.
«Хотя многими людьми в первую очередь движет желание удобнее пользоваться смарт-устройством, 15 процентов участников исследования также выразили желание экологично вести себя в цифровом мире», - отметила Тамменурм. По ее мнению, это дает надежду на то, что растет число людей, понимающих, что цифровой мусор играет реальную роль в создании выбросов углекислого газа.
«Помимо ненужных файлов, обязательно следует удалять приложения, которыми вы не пользуетесь и которые могут собирать информацию о вашем использовании интернета и устройств, которой не стоит делиться с производителями приложений. При удалении файлов стоит начинать с более увесистых - длинные видео, большие приложения, файлы GIF. Если файлы все же нужны, лучше хранить их на отдельном жестком диске, а не в устройстве, где они перегружают его работу устройства», - предложила Тамменурм.
Менее десятой части старых цифровых устройств отправляются на переработку
Хотя уборка виртуального пространства становится для эстонцев рутиной, опрос показал, что около 73 процентов жителей Эстонии хранят дома старые цифровые устройства, которыми давно не пользуются. Только 8 процентов людей сдают старые устройства на переработку. Чаще это делают молодые люди в возрасте до 30 лет, а пожилые люди - реже среднего.
«Чуть больше половины людей планируют сдать старые устройства на переработку, но основные препятствия заключаются в нехватке времени или необходимости очистить устройство от данных перед его сдачей», - подробнее объяснила Хеле Тамменурм.
10 процентов ответивших обосновали хранение устройств дома тем, что не считают утилизацию безопасной с точки зрения персональных данных, а 11 процентов хранят в старом устройстве ценные данные и не знают, как переместить их в другое место.
«Похоже, что копирование данных в облачные решения или с одного устройства на другое – это малознакомая область для многих людей, - прокомментировала Тамменурм. – В таких случаях мы рекомендуем обратиться за помощью, например, в представительство Telia, где наши сотрудники могут поделиться советами о том, как избавиться от бесполезных цифровых устройств так, чтобы сохранить важные данные и не бояться того, что конфиденциальные данные попадут в чужие руки».
В представительстве Telia также можно получить помощь, например, если аппарат сломан или пропало зарядное устройство к нему. «Мы обеспечим удаление всех данных, чтобы никто посторонний не смог получить к ним доступ. Это безопасный способ избавиться от старого телефона или планшета», - сказала Тамменурм. По ее словам, старые цифровые устройства можно сдавать в представительство Telia круглый год.
В пятницу, 26 января, в Эстонии уже шестой год подряд пройдет большой день цифровой уборки Telia, к участию в котором приглашаются все люди, предприятия, школы и учреждения. Зарегистрироваться для участия в акции День цифровой уборки 2024 можно на сайте: https://digikoristuspaev.telia.ee/, и все зарегистрированные пользователи примут участие в розыгрыше пылесоса Dyson.
Исследование цифровых отходов было проведено в декабре 2023 года компанией Norstat в сотрудничестве с Telia и Институтом Юхана Шютте Тартуского университета, в нем приняли участие 400 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 65 лет. Целью опроса было составить карту мнений и поведения жителей Эстонии в цифровом мире, а также выяснить, как сократить цифровые отходы и создать лучшие возможности для повторного использования смарт-устройств.