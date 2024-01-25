Исследование: у троих из четырех жителей Эстонии дома пылятся без дела старые смарт-устройства

В представительстве Telia также можно получить помощь, например, если аппарат сломан или пропало зарядное устройство к нему. «Мы обеспечим удаление всех данных, чтобы никто посторонний не смог получить к ним доступ. Это безопасный способ избавиться от старого телефона или планшета», - сказала Тамменурм. По ее словам, старые цифровые устройства можно сдавать в представительство Telia круглый год.

В пятницу, 26 января, в Эстонии уже шестой год подряд пройдет большой день цифровой уборки Telia, к участию в котором приглашаются все люди, предприятия, школы и учреждения. Зарегистрироваться для участия в акции День цифровой уборки 2024 можно на сайте: https://digikoristuspaev.telia.ee/, и все зарегистрированные пользователи примут участие в розыгрыше пылесоса Dyson.

Исследование цифровых отходов было проведено в декабре 2023 года компанией Norstat в сотрудничестве с Telia и Институтом Юхана Шютте Тартуского университета, в нем приняли участие 400 жителей Эстонии в возрасте от 15 до 65 лет. Целью опроса было составить карту мнений и поведения жителей Эстонии в цифровом мире, а также выяснить, как сократить цифровые отходы и создать лучшие возможности для повторного использования смарт-устройств.