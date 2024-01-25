Мигранты продолжают попытки пересечь границу РФ с Финляндией

11 января Финляндия объявила о решении из соображений безопасности оставить границу с Россией закрытой до 11 февраля.

Угроза диверсий в ЕС со стороны мигрантов из РФ

По ее словам Валтонен, у правительства Финляндии есть данные, что в числе мигрантов, перебирающихся в ее страну со стороны России, много людей с криминальным прошлым. «Россияне даже присылают нам людей, которые были замешаны в военных преступлениях. Мы не знаем, какие сделки заключили эти люди с российскими властями. Но некоторые из них заявили финским властям, занимающимся вопросами беженцев, что Россия отправила бы их воевать в Украину, если бы они не пересекли границу», - рассказала глава МИД Финляндии.

По ее оценке, есть серьезный риск того, что попавшие из РФ в Финляндию мигранты, которые потом затерялись в стране, могут быть задействованы Москвой для шпионажа или совершения диверсий в ЕС.

Уход финского бизнеса из России

Комментируя уход финских компаний с российского рынка после начала войны в Украине, Элина Валтонен подчеркнула: «Войне в Украине не видно конца, и финские компании не вернутся в Россию для ведения бизнеса ни в следующем месяце, ни в следующем году. Кто знает, что произойдет через несколько лет. Но финские компании, вероятно, будут не первыми, кто вернется в Россию».

О европейской стратегии сдерживания

Отвечая на вопрос о том, считает ли она достаточными меры по увеличению оборонного бюджета ЕС, дипломат указала: «Россия понимает только силу. Нам нужна надежная стратегия сдерживания, как на европейском уровне, так и на уровне НАТО. Мы еще не приблизились к этому. Нам нужно сделать гораздо, гораздо больше. Независимо от результата выборов в США».