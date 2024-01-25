УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Вместо поиска решений по прекращению забастовки в правительстве начались поиски виноватых

Правительство само создает стресс во время экономического спада, не осознавая, что во время кризиса задача правительства - сохранить внутренний мир в стране, то есть, по риторике премьер-министра, «наложить пластыри».

Забастовка учителей не была неизбежной, ее можно было полностью предотвратить при разумном компромиссе. Осенью «Отечество» сделало предложение на этот счет, на что премьер-министр ответила, даже не читая его, что предложение не подходит.

Премьер-министр утверждает, что государство уже приложило значительные усилия для экономии государственных расходов. Это тоже ложь. В бюджете 2024 года по сравнению с предыдущей бюджетной стратегией определенные суммы были сокращены в общей сложности на уровне всего лишь 0,07 процента от ВВП, что является микроскопическим действием.

К сожалению, социал-демократы и «Ээсти 200» являются частью проблемы

Обе эти политические партии с неохотой одобрили все решения, которые привели к нынешнему беспорядку. Если у них не хватит смелости потребовать от премьер-министра соответствующих действий, я рекомендую им сделать еще один шаг.

Государственный контролер установил, что правительство планирует незаконно выделить средства для части согласованной зарплаты учителей в нарушение закона о бюджете специальным распоряжением министра образования. Когда об этом стало известно, министр образования Кристина Каллас не решилась подписать распоряжение.

Инициирование внесения поправок в закон о бюджете неизбежно, и в ходе этого процесса все политические силы смогут обсудить разумный компромисс относительно зарплат учителей. Ранее привязка бюджета к вопросу доверия не дала этой возможности.

Если эффективное решение не будет найдено, парламент также может уже не иметь достаточного доверия к правительству. Одно можно сказать наверняка: судя по настроениям внутри коалиции, кто бы ни стал формировать новое правительство, этим человеком не будет ныне находящееся в должности премьера лицо.