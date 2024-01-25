Забастовка учителей не была неизбежностью, ее можно было полностью предотвратить при разумном компромиссе, считает председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Вместо поиска решений по прекращению забастовки в правительстве начались поиски виноватых
Забастовка учителей продолжается, кризис доверия в стране углубляется. Члены правительства, похоже, отказались от поиска решения острого кризиса и занялись обвинениями в адрес друг друга. Учителя, школьники и родители, кажется, находятся на втором плане в этой сумятице.
Ложные утверждения громоздятся друг на друге
В этой ситуации премьер-министр Кая Каллас уверенно делает противоречивые и ложные заявления.
1. Заявление о том, что правительство уже работает над достижением зарплатами учителей уровня в 120 процентов от средней зарплаты. Это ложь, так в этом году данный разрыв увеличится, а не уменьшится. В стратегии государственного бюджета на четыре года этого тоже не предусмотрено.
2. Премьер-министр говорит, что ей не жалко денег на решение трудового спора, просто денег нет, при этом также говорится, что у Минобразования деньги есть.
В довершение всего, как это ни парадоксально, премьер-министр говорит, что деньги нельзя «вливать» в образование.
3. Премьер-министр утверждает, что достижение соглашения о прекращении забастовки и восстановлении трудового мира в школах - это всего лишь «лейкопластырь», и поэтому в этом нет никакого смысла.
Последнее заявление является самым серьезным и показывает неспособность премьер-министра адекватно осознавать свою ответственность. Глава правительства и поддерживающее его правительство не осознают, что сейчас в обществе царит растерянность и напряжение, вызванные прежним высокомерием и нерешительностью власти. Тысячи учителей почувствуют себя униженными, если не будет достигнуто соглашение.
Правительство само создает стресс во время экономического спада, не осознавая, что во время кризиса задача правительства - сохранить внутренний мир в стране, то есть, по риторике премьер-министра, «наложить пластыри».
Забастовка учителей не была неизбежной, ее можно было полностью предотвратить при разумном компромиссе. Осенью «Отечество» сделало предложение на этот счет, на что премьер-министр ответила, даже не читая его, что предложение не подходит.
Премьер-министр утверждает, что государство уже приложило значительные усилия для экономии государственных расходов. Это тоже ложь. В бюджете 2024 года по сравнению с предыдущей бюджетной стратегией определенные суммы были сокращены в общей сложности на уровне всего лишь 0,07 процента от ВВП, что является микроскопическим действием.
К сожалению, социал-демократы и «Ээсти 200» являются частью проблемы
Обе эти политические партии с неохотой одобрили все решения, которые привели к нынешнему беспорядку. Если у них не хватит смелости потребовать от премьер-министра соответствующих действий, я рекомендую им сделать еще один шаг.
Государственный контролер установил, что правительство планирует незаконно выделить средства для части согласованной зарплаты учителей в нарушение закона о бюджете специальным распоряжением министра образования. Когда об этом стало известно, министр образования Кристина Каллас не решилась подписать распоряжение.
Инициирование внесения поправок в закон о бюджете неизбежно, и в ходе этого процесса все политические силы смогут обсудить разумный компромисс относительно зарплат учителей. Ранее привязка бюджета к вопросу доверия не дала этой возможности.
Если эффективное решение не будет найдено, парламент также может уже не иметь достаточного доверия к правительству. Одно можно сказать наверняка: судя по настроениям внутри коалиции, кто бы ни стал формировать новое правительство, этим человеком не будет ныне находящееся в должности премьера лицо.