И вновь телефонным мошенникам удалось найти жертву в Эстонии. В этот раз на удочку аферистов попалась девушка Диана (имя изменено, известно редакции). В течение нескольких дней она находилась под мощным влиянием мошенников и беспрекословно, словно под гипнозом, выполняла все их требования.
Словно под гипнозом ⟩ Жительнице Эстонии задурили голову так, что она беспрекословно выполняла инструкции аферистов
«11 января между 15:00 и 16:00 мне позвонил якобы представитель портала Eesti.ee, который сообщил, что в мой профиль был совершен вход с чужого телефона. Я хотела повесить трубку и перезвонить позже, но этот человек настойчиво убеждал меня, что мои данные украли и пока не поздно, надо это исправлять. Также он попросил мой личный код», – вспоминает читательница.
Мошенники последовательно обрабатывали жертву
После этого Диану перенаправили к якобы сотруднице Swedbank, общение с которой проходило через WhatsApp. Она несколько раз повторила Диане, что вся информация крайне конфиденциальна, делиться ею ни с кем нельзя, как и разговаривать с банком в присутствии третьих лиц.
«На следующий день, 12 января, у меня вновь состоялся разговор с "сотрудницей Swedbank", он длился около четырех часов. Она утверждала, что мошенники подали заявку на получение кредита на мое имя в разные крупные компании, такие как Placet Group, Ferratum и Bondora. Сумма кредитов составляла от 2000 до 3900 евро», – рассказывает жертва мошенничества.
«А потом "работница Swedbank" с ее так называемым техническим отделом подавали заявки на кредит уже от моего имени, и от Bondora поступило одобрение на сумму 3700 евро, я только подтверждала все через свой Mobiil-ID. По ее словам, это было очень хорошо, что деньги уже пришли на мой счет, а не на счет мошенников, а дальше уже по ее указаниям мы должны были погашать этот кредит, – продолжила Диана. – Мне сказали снять эту сумму в банкомате и отправить через Omniva в Румынию, в Бухарест, некому Максиму Ярошенко. Как мне сказали, это их сотрудник, который занимается такими случаями и уже в дальнейшем через него будет погашение кредита. Я так и сделала».
Еще через день, 13 января, та же лжесотрудница Swedbank вновь связалась с Дианой: «Она подавала новые заявки на кредит и говорила, что если их одобрят, мы сделаем такую же операцию с погашением. Поскольку 12 января мы отправили не всю сумму, а 3200 евро вместо 3700, на следующий день мы отправили тому же получателю и таким же путем еще 1145 евро, в эту сумму входили и мои собственные деньги».
Уже в понедельник, 15 января, мошенница, выдававшая себя за работницу банка, сообщила Диане, что погашение кредита прошло успешно, но и для того, чтобы вернуть собственные деньги плюс компенсацию от Swedbank, читательнице надо положить на счет еще 2000 евро.
«Она уверяла, что мои деньги находятся на безопасном резервном счету, а когда я внесу указанную сумму, то получу свои деньги в течение двух-трех дней. Я ответила, что такой суммы у меня нет, на что мне порекомендовали занять у кого-то. И уже тогда я рассказала все маме и обратилась в полицию. Мошенница и после звонила с требованиями, чтобы я с ней немедленно связалась», – жалуется Диана.
Сохранность личной информации и финансов – ваша ответственность
Комментировать эту историю полиция не может, поскольку идет производство. Но, как отметил руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин, действительно, в последнее время именно платформа Еesti.ee стала наиболее часто использоваться в схеме телефонных мошенничествах.
Звонящие представляются сотрудниками этой платформы и далее действуют по уже известной системе: сообщают о подозрительной активности и просят совершить ряд действий, которые могут закончиться потерей денежных средств или утечкой личных данных.
«К сожалению, несмотря на активную профилактическую работу со стороны полиции и банков, до сих пор очень многие не знают о существующих опасностях. Скорее всего это связано с тем, что большинство считает, что с ними уж точно не случится ничего такого, и они смогут распознать мошенника. Однако мошенники оттачивают свои навыки убеждения, придумывают правдоподобные истории и применяют психологические приемы, чтобы пошатнуть нашу уверенность и здравомыслие», – предупреждает Миленин.
В полиции подчеркнули, что сохранность личной информации и финансов – это ответственность каждого человека. Если вы добровольно своей рукой вводите пароли и пин-коды, чтобы перевести кому-то деньги, нужно быть готовым к тому, что больше вы этих денег никогда не увидите.
«При малейших подозрениях с вашей стороны первым делом обратитесь в свой банк и попробуйте прервать или отменить перевод - есть небольшой шанс вернуть средства таким образом. Полиция занимается своей работой, мы стараемся вычислять и закрывать колл-центры, но это долгий и трудоемкий путь. Большинство таких колл-центров находится в других странах, и найти и призвать к ответственности мошенников очень сложно», – сказал Миленин.
Рекомендации полиции жителям Эстонии остаются неизменными: «Не принимайте поспешных решений. Возьмите паузу, попросите перезвонить через несколько минут. Свяжитесь со своим банком или с тем учреждением, сотрудник которого вам якобы позвонил. Перейдите на эстонский язык общения. Не вводите пин-коды от ИД-карты, Smart-ID или Mobiil-ID на своем устройстве по просьбе звонящих. Помните, что сотрудники службы безопасности банка, полиции, портала Еesti.ee не будут вам звонить и просить поделиться личными данными».
Миленин призвал людей не быть чрезмерно уверенными в том, что их это никогда не коснется. «Вопреки расхожим стереотипам жертвами мошенников становятся люди всех возрастов, мужчины и женщины, говорящие на разных языках. Будьте бдительны и осторожны. И обязательно обсудите эту тему с родственниками, друзьями, коллегами. Чем больше людей будет знать о потенциальных рисках, тем больше вероятность того, что вы не растеряетесь, когда вам позвонят из полиции, банка, налоговой службы или любого другого учреждения, вызывающего чувство доверия», – заключил он.
По информации Департамента полиции и погранохраны, в течение 2023 года как минимум 1143 человека в Эстонии стали жертвами различных мошеннических схем, лишившись в результате более 8,3 млн евро. Таким образом, средний ущерб от действий мошенников составил 7262 евро на одну жертву.