Словно под гипнозом ⟩ Жительнице Эстонии задурили голову так, что она беспрекословно выполняла инструкции аферистов

«11 января между 15:00 и 16:00 мне позвонил якобы представитель портала Eesti.ee, который сообщил, что в мой профиль был совершен вход с чужого телефона. Я хотела повесить трубку и перезвонить позже, но этот человек настойчиво убеждал меня, что мои данные украли и пока не поздно, надо это исправлять. Также он попросил мой личный код», – вспоминает читательница.

Мошенники последовательно обрабатывали жертву

После этого Диану перенаправили к якобы сотруднице Swedbank, общение с которой проходило через WhatsApp. Она несколько раз повторила Диане, что вся информация крайне конфиденциальна, делиться ею ни с кем нельзя, как и разговаривать с банком в присутствии третьих лиц.

«На следующий день, 12 января, у меня вновь состоялся разговор с "сотрудницей Swedbank", он длился около четырех часов. Она утверждала, что мошенники подали заявку на получение кредита на мое имя в разные крупные компании, такие как Placet Group, Ferratum и Bondora. Сумма кредитов составляла от 2000 до 3900 евро», – рассказывает жертва мошенничества.