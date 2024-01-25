Начнутся переговоры по заключению долгосрочного соглашения в сфере образования

Министр образования и науки Кристина Каллас направила Союзу работников образования Эстонии, частным школам и органам местного самоуправления приглашение начать переговоры о заключении долгосрочного соглашения в сфере образования на 2025-2027 годы.
По словам министра Кристины Каллас («Ээсти 200»), министерство хочет совместно со всеми сторонами согласовать модель карьеры и заработной платы, которые будут способствовать признанию профессии, обеспечат преемственность учителей и зарплату, соответствующую их трудовому вкладу.
«Я знаю, что многие учителя ждут изменения условий работы, чтобы была нормальная нагрузка и существовали возможности карьерного роста. Наряду с этим мы должны также обсудить, как к 2027 году средняя зарплата учителей общеобразовательных школ может достичь 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Я очень надеюсь, что представители местных органов власти готовы сесть за стол переговоров с министерством и учителями, ведь только сотрудничество может решить кризис образования. Мы направили приглашение собраться всем самоуправлениям и владельцам частных школ, потому что только они могут определять условия работы учителей», - пояснила Каллас.
Первая встреча сторон состоится 19 февраля в Тарту, следующие встречи запланированы на март, апрель и май.
К участию в переговорах были приглашены главы самоуправлений, владельцы частных школ, Союз работников образования Эстонии, Союз городов и волостей Эстонии и Союз частных общеобразовательных школ Эстонии. Самоуправления и владельцы частных школ могут участвовать в переговорах самостоятельно или просить, чтобы их представляли Союз городов и волостей Эстонии или Союз частных общеобразовательных школ Эстонии соответственно.