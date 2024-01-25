Начнутся переговоры по заключению долгосрочного соглашения в сфере образования

«Я знаю, что многие учителя ждут изменения условий работы, чтобы была нормальная нагрузка и существовали возможности карьерного роста. Наряду с этим мы должны также обсудить, как к 2027 году средняя зарплата учителей общеобразовательных школ может достичь 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Я очень надеюсь, что представители местных органов власти готовы сесть за стол переговоров с министерством и учителями, ведь только сотрудничество может решить кризис образования. Мы направили приглашение собраться всем самоуправлениям и владельцам частных школ, потому что только они могут определять условия работы учителей», - пояснила Каллас.