Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря в России, в районе города Туапсе (недалеко от Сочи - прим. ред.). В результате атаки вспыхнул большой пожар, пишет Райнер Сакс.
АНАЛИЗ ЭКСПЕРТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Сбитый Ил-76 с «заложниками» – это российская информационная операция
Вчера утром появилась информация о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился недалеко от аэропорта Белгорода (очень близко к границе с Украиной, в районе Харьковской области - прим. Р. С.). Менее чем через час после этого в украинских СМИ появилась информация, что самолет был атакован украинскими войсками. Очень быстро - менее чем через три часа - в российских СМИ появилась информация о том, что на борту разбившегося самолета находились украинские военнопленные, которых должны были обменять на российских военнопленных.
На борту находилось 63 военнопленных, включая шесть членов экипажа и трех охранников. Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило, что обмен военнопленными с Россией был запланирован на вчерашний день, но не состоялся. Было очевидно, что сообщения российской стороны вызвали замешательство в украинских силовых структурах.
Вполне вероятно, что Россия решила использовать крушение самолета для оказания давления на Украину в вопросе военнопленных.
Поскольку для России это в любом случае очередной провал системы ПВО и очень неловкая ситуация, неудивительно, что было распространено много противоречивой информации. Например, российская сторона опубликовала предполагаемый список украинских военнопленных, якобы погибших на борту самолета, но при проверке выяснилось, что по крайней мере 17 из них уже оказались в Украине в результате более раннего обмена.
На фотографиях, сделанных на месте крушения, большого количества трупов вокруг обломков самолета не видно. Однако украинская сторона не смогла подтвердить, что на борту самолета вообще не было пленных. Распространенная в украинских СМИ версия о том, что самолет перевозил ракеты С-300, также не нашла подтверждения. Украина официально не подтвердила, что атаковала самолет.
Маловероятно, что Россия перевозила военнопленных на борту военно-транспортного самолета Ил-76. В России очень мало таких самолетов, их не строят в большом количестве, а ремонт сложен. Поэтому их летные часы ценны и ограничены. Российская сторона традиционно перевозит военнопленных на поездах и автобусах.
Кроме того, самолет разбился сразу после взлета с аэродрома, начав полет в северо-восточном направлении. Нет никакой необходимости перевозить военнопленных в таком направлении из этой географической точки. Вполне вероятно, что Россия решила использовать крушение самолета для оказания давления на Украину в вопросе военнопленных.
Жизни военнопленных находятся в опасности, так как Россия может убить их, чтобы продолжить операцию влияния.
Вчерашняя информационная операция, безусловно, вызовет путаницу среди родственников украинских военнопленных и создаст проблемы для украинских властей. Украинские чиновники, несомненно, понимают, что жизни планировавшихся к обмену военнопленных находятся в опасности, так как Россия может убить их, чтобы продолжить операцию влияния. Заявление президента Зеленского о необходимости проведения международного расследования для выяснения обстоятельств катастрофы указывает на то, что у украинского руководства нет ясности относительно намерений российской стороны.
Ночные атаки
Сегодня ночью Россия атаковала Украину 14 иранскими беспилотниками, 11 из которых были уничтожены средствами ПВО. Беспилотники были уничтожены в Одесской и Николаевской областях на юге Украины. Также поступают сообщения о повреждениях, вызванных, по всей видимости, обломками беспилотников, в городе Одесса. Сообщений о серьезных повреждениях нет.
Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод на побережье Черного моря в России, в районе города Туапсе (недалеко от Сочи - прим. Р. С.). В результате атаки вспыхнул большой пожар, однако никаких других подробностей пока не известно. За последние две недели украинские беспилотники четыре раза атаковали крупные нефтеперерабатывающие предприятия и нефтехранилища на территории России.
Активность на фронтах
Активность атак российской армии за последние сутки не изменилась.
- Российская армия продолжает попытки наступления в направлении Сватово и Северодонецка - как в направлении Купянска, так и Лимана. Бои в основном происходят в серой зоне, и у российской армии нет значительных успехов.
- В районе Бахмута продолжаются позиционные бои, ситуация остается без изменений.
- В Донецкой области наступление российской армии наиболее интенсивно, но их подразделения не смогли достичь стабильного успеха. На линии фронта есть небольшие изменения в серой зоне в обоих направлениях.
- На южном фронте российские подразделения пассивны. Исключение составляют попытки наступления на украинский плацдарм на восточном берегу Днепра, но они не принесли никаких результатов, кроме потерь.
Антивоенный кандидат в президенты
Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин собирает подписи для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России в марте этого года. По словам его представителя, уже собрано 100 000 подписей, но для точного выполнения всех критериев необходимо продолжить сбор.
Примечательна открытая антивоенная позиция кандидата, которая также станет основным содержанием его предвыборной программы. Единственное, что имеет значение во всей этой истории, - это технологические уловки, которые будут использованы, чтобы препятствовать выдвижению его кандидатуры.
Даже если бы ему и позволили официально выдвинуть свою кандидатуру, это пока не представляет угрозы для действующего президента России. Как было упомянуто ранее, администрация президента была бы очень обеспокоена, если бы какой-либо внесистемный кандидат набрал более десяти процентов голосов. Еще более тревожным для администрации президента является некоторая неопределенность политической ситуации из-за войны в Украине. Гораздо неприятнее было бы исключить кандидата из списка в случае возникновения проблем, когда официальная кампания уже началась и кандидаты зарегистрированы.
Война на Ближнем Востоке
В войне Израиля в секторе Газа не произошло никаких серьезных изменений. Продолжаются рутинные операции по зачистке, включая уничтожение туннелей. «Хезболла» не активизировала атаки на Израиль после ликвидации нескольких своих командиров, и каждый день происходят лишь единичные атаки на северную часть Израиля. Вчера, 25 января, хуситы сообщили о запуске трех баллистических ракет по кораблям в Красном море и Аденском заливе, но о результатах этой атаки пока ничего не известно.