АНАЛИЗ ЭКСПЕРТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Сбитый Ил-76 с «заложниками» – это российская информационная операция

Вчера утром появилась информация о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился недалеко от аэропорта Белгорода (очень близко к границе с Украиной, в районе Харьковской области - прим. Р. С.). Менее чем через час после этого в украинских СМИ появилась информация, что самолет был атакован украинскими войсками. Очень быстро - менее чем через три часа - в российских СМИ появилась информация о том, что на борту разбившегося самолета находились украинские военнопленные, которых должны были обменять на российских военнопленных.

На борту находилось 63 военнопленных, включая шесть членов экипажа и трех охранников. Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило, что обмен военнопленными с Россией был запланирован на вчерашний день, но не состоялся. Было очевидно, что сообщения российской стороны вызвали замешательство в украинских силовых структурах.

Вполне вероятно, что Россия решила использовать крушение самолета для оказания давления на Украину в вопросе военнопленных.

Поскольку для России это в любом случае очередной провал системы ПВО и очень неловкая ситуация, неудивительно, что было распространено много противоречивой информации. Например, российская сторона опубликовала предполагаемый список украинских военнопленных, якобы погибших на борту самолета, но при проверке выяснилось, что по крайней мере 17 из них уже оказались в Украине в результате более раннего обмена.