Эстонские зимы – настоящее испытание для квартирных товариществ. В один день выпадает огромное количество снега, затем все тает, а потом снова замерзает. Все это приводит к проблемам как с уборкой снега, так и с гололедицей, пишет в Facebook юрист в сфере недвижимости Эви Хиндпере.
Для подписчиков
Юрист в сфере недвижимости: квартирные товарищества должны начать готовиться к зиме еще весной
«Толстый слой снега на крышах домов может повредить несущие конструкции, а когда снег начинает таять, то он может испортить внутреннюю отделку квартир, расположенных на последних этажах и имущество в них. Ситуация становится сложнее в случае старых, неотремонтированных многоквартирных домов с плоской кровлей и плохой гидроизоляцией», - отмечает Хиндпере в своем посте.