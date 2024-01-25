Юрист в сфере недвижимости: квартирные товарищества должны начать готовиться к зиме еще весной

«Толстый слой снега на крышах домов может повредить несущие конструкции, а когда снег начинает таять, то он может испортить внутреннюю отделку квартир, расположенных на последних этажах и имущество в них. Ситуация становится сложнее в случае старых, неотремонтированных многоквартирных домов с плоской кровлей и плохой гидроизоляцией», - отмечает Хиндпере в своем посте.

Но, по словам юриста, это не единственная проблема. «Накопившийся слой снега и льда начинает рано или поздно таять. Чередование снегопадов и оттепели вызывает образование сосулек, которые могут представлять угрозу как для пешеходов, так и для автомобилей, припаркованных у домов. На скользком участке дороги, принадлежащем квартирному товариществу, можно поскользнуться и получить травму. Ответственность за ущерб будет нести квартирное товарищество. Здесь не спасут ни предупредительные знаки, ни оградительные ленты», - констатирует юрист.