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Названа главная проблема, возникшая после отказа от бесплатного общественного транспорта

rus.postimees.ee
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Уездный общественный транспорт.
Уездный общественный транспорт. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

С января уездные автобусные линии постепенно переходят с бесплатного на оплачиваемый проезд. Однако возврат на билетную систему оказался сложнее, чем ожидалось, и сопровождается сбоями, прежде всего связанными с правами льготников, пишет Rus.ERR.

С 22 января проезд в автобусах стал платным еще в 9-и уездах. Бесплатно пользоваться общественным транспортом по-прежнему могут дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Однако из-за того, что государственные инфосистемы не совмещены, у местных автобусных фирм возникли проблемы с предоставлением льгот этой группе пассажиров.

Читайте подробнее на Rus.ERR.

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