Названа главная проблема, возникшая после отказа от бесплатного общественного транспорта

С 22 января проезд в автобусах стал платным еще в 9-и уездах. Бесплатно пользоваться общественным транспортом по-прежнему могут дети, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Однако из-за того, что государственные инфосистемы не совмещены, у местных автобусных фирм возникли проблемы с предоставлением льгот этой группе пассажиров.