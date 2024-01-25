Отъезд семьи Карпина в Эстонию вызвал реакцию и в Госдуме РФ

Как сообщают СМИ, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что переезд жены главного тренера Дарьи в Эстонию — это личное дело.

«Хочет она жить в России, у нее есть на это права. Хочет жить в Эстонии — пусть живет в Эстонии. Хоть на Северном полюсе. Это ее личное дело. Мне кажется, что вмешиваться в это мы не имеем права», — заявил депутат.

«На самом деле мы всегда жили в Эстонии, но временно переехали в Ростов из-за работы мужа. Теперь девочки выросли и готовятся идти в школу. Летом мы переедем на постоянное место в Таллинн. Так детям будет проще учить язык», - написала Карпина, которая в настоящее время живет в Нарве, в своем Instagram.

Карпин — уроженец эстонского города Нарва, имеет гражданство Эстонии.