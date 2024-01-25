В Латвии мошенники выдают себя за Раймонда Паулса

Государственная полиция сообщает, что в прошлом году мошенники украли у граждан Латвии более 8,5 миллионов евро, поэтому не исключено, что кто-то мог попасться на их уловки.

О мошенничестве с использованием личности Раймонда Паулса, передаче Bez Tabu сообщила жительница Латгале и художница, которая рекламирует свои работы в Facebook Инита Сабанска. В Facebook ей написал некто, выдающий себя за маэстро.

Незнакомец, назвавшийся Паулсом, попытался завоевать ее доверие и предложил купить VIP-билеты на концерт за 1500 евро. В цену также входила возможность встретиться с дирижером и композитором. Не только подозрительное предложение, но и некорректно составленное письмо на латышском языке наводили на мысль, что отправитель - иностранный самозванец.