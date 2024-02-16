КАК ЖИТЬ В ГОРОДЕ ⟩ Чему нас учит снег?

Статья была ранее опубликована в журнале Edasi.

Когда в сочельник пронеслась снежная буря, на следующий день людям было трудно добираться до работы. Те, кто могли, остались дома, но многим все-таки пришлось выйти на улицу. Кто-то взял такси, кто-то поехал на общественном транспорте или даже на велосипеде, а кто-то пошел пешком. Дети были на санках. Сам я в понедельник, как и обычно, поехал на грузовом электробайке, а во вторник арендовал автомобиль через приложение Bolt и передвигался на нем до тех пор, пока не расчистили дороги.

Посреди всей этой абсолютно нормальной зимней погоды, которую сопровождали аварии, перебои с электроэнергией и травмы, в глаза бросился один момент. Вы заметили, что на той неделе, когда выпало много снега, на улицах было непривычно много людей?

Неужели для того, чтобы люди хотя бы на пару дней оставили машину и походили пешком, нам нужны снег и метель?

Жители района Кесклинн не могли не обратить на это внимания. На всех обычных утренних маршрутах было меньше автомобилей и больше пешеходов. Гораздо больше! Будто... в каком-нибудь городе Северной Европы, где на улицах из-за автомобилей видны и люди!