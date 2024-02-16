Под термином «мультимодальность» скрывается такая вещь, как использование разных способов передвижения. Пяртель-Пеэтер Пере в своей очередной статье пишет о преимуществах такого выбора: в наше время человек вполне может отъехать от дома, скажем, на машине, оставить ее где-нибудь на улице или на парковке (например, около офиса), на обед прогуляться пешком, а обратно вернуться на арендованном велосипеде, даже не вспотев, без каких бы то ни было сложностей, опозданий или травм.
КАК ЖИТЬ В ГОРОДЕ ⟩ Чему нас учит снег?
Статья была ранее опубликована в журнале Edasi.
Когда в сочельник пронеслась снежная буря, на следующий день людям было трудно добираться до работы. Те, кто могли, остались дома, но многим все-таки пришлось выйти на улицу. Кто-то взял такси, кто-то поехал на общественном транспорте или даже на велосипеде, а кто-то пошел пешком. Дети были на санках. Сам я в понедельник, как и обычно, поехал на грузовом электробайке, а во вторник арендовал автомобиль через приложение Bolt и передвигался на нем до тех пор, пока не расчистили дороги.
Посреди всей этой абсолютно нормальной зимней погоды, которую сопровождали аварии, перебои с электроэнергией и травмы, в глаза бросился один момент. Вы заметили, что на той неделе, когда выпало много снега, на улицах было непривычно много людей?
Неужели для того, чтобы люди хотя бы на пару дней оставили машину и походили пешком, нам нужны снег и метель?
Жители района Кесклинн не могли не обратить на это внимания. На всех обычных утренних маршрутах было меньше автомобилей и больше пешеходов. Гораздо больше! Будто... в каком-нибудь городе Северной Европы, где на улицах из-за автомобилей видны и люди!
Поскольку буря никаких других неприятностей нам не доставила, было время поразмышлять. Неужели для того, чтобы люди хотя бы на пару дней оставили машину и походили пешком, нам нужны снег и метель? Забудьте на мгновение о неспособности города очистить тротуары и представьте, что снега нет, а ваш путь от дверей дома до работы занимает 15-30 минут пешком или на велосипеде - разве это не повысило бы качество вашей жизни? Разве отказ от одной машины (читай: экономия трех- или четырехзначной суммы) не скажется благоприятно на вашей нервной системе?
Все мы разные. У каждого из нас свой распорядок дня, свои потребности в передвижениях. Именно потребности. Передвижение - это необходимость. Для кого-то приятная, для кого-то нет, но при выборе способа передвижения определяющую роль играют безопасность, скорость и комфорт. На чем бы мы ни передвигались: на (частном) автомобиле, общественном транспорте, велосипеде или пешком. Но ровно то же самое можно сказать и о Копенгагене, где практически три четверти населения ежедневно и круглый год ездят на велосипедах. Там регулярно проводятся опросы, и люди подтверждают, что на велосипеде выходит быстрее и дешевле, чем на автомобиле.
Если мы называем тротуар «дорогой для безмоторного транспорта», это значит, что либо электросамокатчики будут наезжать на людей, либо люди будут путаться у них под колесами.
Но гораздо важнее велосипедов такая вещь, как «мультимодальность» - использование разных способов передвижения. В наше время человек вполне может отъехать от дома, скажем, на машине, оставить ее где-нибудь на улице или на парковке (например, около офиса), на обед прогуляться пешком, а обратно вернуться на арендованном велосипеде, даже не вспотев, без каких бы то ни было сложностей, опозданий или травм.
Все это становится возможным благодаря инфраструктуре, то есть безопасному разделению дорог с учетом разных способов передвижения: проезжая часть - отдельно, полоса общественного транспорта - отдельно, как и велосипедная дорожка с тротуаром. Тут стоит упомянуть эстонское ноу-хау: дороги для безмоторного транспорта, по которым передвигаться должны и пешеходы, и велосипедисты. Такого нигде больше нет. И это реальная проблема.
Если мы называем тротуар «дорогой для безмоторного транспорта», то это значит, что либо электросамокатчики будут наезжать на людей, либо люди будут путаться у них под колесами. Примерно в 2017 году финны отказались от термина keevytliikenne и в теории, и на практике. У города Хельсинки, например, есть отдельная программа развития пешеходного движения. И в нее инвестируется в сорок (!) раз больше средств, чем в таллиннский общественный транспорт. А разница между городскими бюджетами «всего лишь» в четыре раза. И тут, опять же, вспоминается та самая цитата писателя-фантаста Уильяма Гибсона: «Будущее уже здесь. Оно просто неравномерно распределено».
Задумываясь о будущем, мы слишком уповаем на технологии: завтра или чуть позже появятся какие-то «новые» и «классные» вещи, которые решат все наши проблемы. Не стоит слепо рассчитывать на технологии. «Технологии - это ответ. Но в чем был вопрос?», - в 1966 году спросил архитектор Седрик Прайс. Технологии нужны, но это еще не все.
Почему вместо роботов и летающих автомобилей мы говорим об автобусах и поездах? Потому что для повышения качества жизни в городах и достижения климатической нейтральности важны именно они.
«Мультимодальность» - это «мобильность как услуга». Открываете одно приложение - и через него можете купить билеты хоть из Курессааре до Таллинна, хоть из Виймси до Хельсинки. Начать свой путь вы можете на электросамокате, взять его с собой на корабль, поезд или в автобус и оставить в пункте назначения.
Может, это и есть умный город? Да, это он и есть: технологии встречаются с рациональными решениями людей в общественном транспорте, каршеринге, седле велосипеда и на улицах. Почему вместо роботов и летающих автомобилей мы говорим об автобусах и поездах? Потому что для повышения качества жизни в городах и достижения климатической нейтральности важны именно они. Беспилотные автомобили, кстати, уже есть.
А летающие автомобили и грузовые дроны пусть держатся подальше от города: мало кто, кроме представителей самой отрасли, ждет не дождется, когда за его окнами или над головой начнут шумно летать какие-то штуки с коробками. К тому же это станет последним ударом по уличной жизни и маленьким магазинчикам. Исчезла бы жизнь между домами, остались бы только мертвые транспортные коридоры для скоростного перемещения по земле и воздуху - естественно, чтобы добраться из спального района до работы или до торгового центра. А вот дроны для грузовых перевозок между городами очень практичны.
Фирма Elmo Rent начала сдавать в аренду автомобили, которые приезжают на место без водителя. Департамент транспорта выдал им на это отдельное разрешение. Наверное, это уникальная ситуация для всего мира. Это суперуслуга, попробуйте: можете в любое время заказать себе автомобиль прямо к двери. А затем оставить его практически везде, где захотите. Или поехать на нем же обратно домой.
Автомобиль - это обычный инструмент и предмет потребления. Для любой вещи найдется свой инструмент. Как говорит предприниматель, архитектор и городской планировщик Тынис Сави: «В одном кармане - ключ от автомобиля, а в другом - велосипедный». Мультимодальные передвижения - это умный способ проживания в городе. Создавая под них инфраструктуру, мы создаем для этого все возможности, а город сможет на 25% сократить выбросы углекислого газа.
Иллюстрация того, как снежный покров показывает использование пространства. Вместо неоправданно широких дорог и поворотов с большим радиусом можно было бы без укладки асфальта создать более экологичную и ориентированную на людей улицу. Пример из Риги, пересечение улиц Авоту, Асара и Лиенезе.
Избавившись от необходимости строить бесконечные асфальтированные дороги и парковки за огромные деньги, мы получим больше свободного пространства, которое можно будет использовать для точечной застройки, разбивки парков и создания зеленых коридоров. Сократится количество автомобилей, потому что инфраструктура позволит использовать другие способы передвижения. Да и водителям будет удобнее ездить без лишних остановок. Заодно и автомобили подешевеют, потому что спрос на них упадет.
Датчане такие же практичные, как и все скандинавские народы. Они все измеряют, в том числе и велосипедное движение.
Вернемся к Дании, где только семь процентов от всех велосипедистов ездят на этом виде транспорта только потому, что это хорошо для планеты. Чувство миссии меркнет на фоне практической составляющей. Датчане такие же практичные, как и все скандинавские народы. Они все измеряют, в том числе и велосипедное движение. Как говорил датский физик Нильс Бор: «Ничто не существует, пока оно не измерено». Архитектор Ян Гейл писал: «Мы заботимся о том, что измеряем».
Поэтому-то датчане и строят велосипедные дорожки: это практично, полезно для общества и здоровья (читай: полезно для кошелька), а также сохраняет плотность городов без траты пространства впустую. Плотно застроенные города оставляют значительно меньший углеродный след. Качество жизни в них тоже выше, потому что на улицах постоянно что-то происходит. Мы не говорим о Мумбаи. Достаточная плотность населения в городе составляет 12 000 человек на квадратный километр, как в центре какой-нибудь столицы Северной Европы (кроме Таллинна) с 4-8-этажной застройкой.
В конце 2022 года Левенский университет - один из самых признанных в мире - опубликовал исследование, которое показало, что на каждые пять километров, пройденных на велосипеде, общество получает выгоду, эквивалентную 10 евро. Это более крепкое здоровье, меньше дней, проведенных на больничном, больше лет, прожитых без болезней, более высокая продолжительность жизни, повышенная производительность на работе и в учебе, сокращение количества несчастных случаев, более чистый воздух (сокращение загрязнения из-за сжигания топлива и производства энергии, в воздухе будет меньше мелких частиц, которые образуются от трения тормозных колодок и автомобильных шин, отсутствие необходимости строительства огромной автомобильной инфраструктуры и так далее).
Проведенное в 2012 году исследование показало, что каждое инвестированное в велосипедные дорожки евро приносит 3,6 евро.
Потенциал роста популярности велосипеда кроется в мультимодальности (в возможности комбинирования нескольких разных транспортных средств в рамках одной поездки) и в универсальной билетной системе. Каждые 8 километров, пройденные на электровелосипеде, приносят обществу 98 евро.
Проведенное в 2012 году исследование показало, что каждое инвестированное в велосипедные дорожки евро приносит 3,6 евро. В 630-тысячном городе с быстро растущим населением 11% жителей ездят на велосипедах, а город поставил перед собой цель увеличить этот показатель до 20%.
Кстати, прошлой осенью Таллинн с лекцией посетил канадско-датский урбанист Микаэль Колвилл-Андерсен. Это крутой парень. Он основал компанию и написал книгу «Копенгагенизация», а теперь ездит по всему миру и консультирует города от Парижа до задворок Сибири. Мне посчастливилось взять у этого «Джейн Джекобс современности» интервью в Копенгагене. В прошлом году он в общей сложности больше месяца провел в Украине.
Он перевозит туда целыми фурами велосипеды, которые ему дарят полицейские европейских стран и частные жертвователи. Если вы думаете, что такое транспортное средство не пригодится украинцам дома (или там, что от него осталось) или в лагере для беженцев, то можете посмотреть видео с их радостными лицами со слезами благодарности на глазах за эту помощь, которая меняет повседневную жизнь.
В Таллинн Колвилл-Андерсен приехал за несколько дней до лекции, чтобы походить по улицам, пообщаться с людьми и осмотреться. После чего он подкорректировал свою презентацию. Его занимательная и энергичная лекция, которую он прочитал в Таллинне, выложена в Интернете. Введите в строку поиска на Youtube слова Mikael-Colville Andersen Tallinn. Если для разнообразия вы хотите послушать мысли эксперта о хороших городах и о Таллинне, то это стоящее видео.