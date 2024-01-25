В здание волостного правления просочился газ

Лыунаский спасательный центр сообщил, что 24 января около 12:16 мужчина, пришедший проверить газовый котел в здании волостного правления Тарту на улице Хаава в Кырвекюла, почувствовал запах газа и пожаловался на плохое самочувствие.

Спасатели обнаружили утечку газа из котла или системы отопления, чтобы предотвратить распространение газа, была прекращена подача газа из трубы. Измерительные приборы показали значительное загрязнение газом в помещениях. Скорая помощь отвезла в больницу на обследование и оказание помощи двух человек, вдохнувших газ, еще у двух человек здоровье проверили на месте. На место прибыли техники котельной, которые приступили к решению проблемы.