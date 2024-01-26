В студии Postimees Андрей Канте и Мария Юферева-Скуратовски: легко ли будет построить по-настоящему «единую школу»?

- Парламентарии из EKRE сказали Кае Каллас о том, что помощь в адаптации русскоязычных детей в эстонских школах занимает у учителей так много времени, что у них не остается сил на преподавание остальным детям. Существует ли такая проблема, если существует, как ее решать? Нужно нанимать больше помощников учителей, опорных специалистов? Нужны новые методики? Насколько сложна адаптация русскоязычных детей в эстонских школах и для них самих, и для этих школ?

- Можно ли сказать, что в некоторых эстонских школах столицы ощущается нечто вроде сопротивления росту спроса на обучение в них учеников с неродным эстонским языком? Если да, какие есть возможности у муниципальных властей, чтобы влиять на ситуацию, можно ли надеяться, что с началом перехода на эстоноязычное обучение возможностей для такого сопротивления будет меньше? Что на уровне государства можно сделать для того, чтобы у руководителей школ не было возможностей проявлять излишюю избирательность при наборе учеников?

- В Эстонии идет забастовка учителей, при этом, например, в том же Ида-Вирумаа большого масштаба она не приобрела. Кто-то говорит, что это может происходить по той причине, что предстоящий переход на эстоноязычное обучение вызывает у людей настолько сильное чувство неуверенности, что им оказывается не до экономических требований. Можно ли и про Таллинн сказать, что забастовочная активность в русских школах пониже? Может ли государство успокоить директоров и учителей этих школ, подтвердив, что их участие в забастовке никак не влияет на их шансы сохранить с началом реформы свои рабочие места?

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