Юферева-Скуратовски: единую школу увидим через десять лет; Канте: Таллинн обеспечил родителям право выбора

Что касается того, как родители оценивают сложности адаптации детей, то тут все очень по-разному. Некоторые мои знакомые с самого начала отдавали детей в эстонские детсады и нанимали репетиторов, они вкладывали в это большие деньги. Ведь только сам факт того, что ребенок ходит в эстонский детский сад, совсем не гарантирует, что язык будет выучен. Это подтверждают и работающие в детсадах педагоги, то есть это большая иллюзия, что в эстонском детском саду ребенка обязательно подготовят к эстонской школе таким образом, что он сможет в ней обучаться.

В большинстве случаев этого недостаточно, требуются еще и дополнительные усилия родителей. Если же родители очень серьезно проходили этот путь с детского сада, с репетиторами, с чтением книжек, с просмотром мультиков на эстонском языке, то ребенок будет подготовлен к первому классу. Те же, кто этим так серьезно не занимался, те, конечно, столкнутся со сложностями.

У меня есть знакомые, чьи дети сейчас учатся в русских школах, они говорят, что их дети учат эстонский, выполняют все задания, но язык так у них и не включается. Я советую им продолжать в том же духе, следить, чтобы ребенок продолжал прилагать усилия, и в один момент произойдет щелчок, когда количество накопленного материала перейдет в качество.