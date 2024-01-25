Просуществовавшая более 20 лет строительная компания подала на банкротство

«Мы старались, пока была возможность. Мы надеялись до последнего. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, эти усилия не принесли плодов», — рассказал мажоритарный владелец и генеральный директор просуществовавшей более 20 лет компании Мярт Мыйстус.