Просуществовавшая более 20 лет строительная компания подала на банкротство

Строительная фирма Ehitusfirma Fidele OÜ, несмотря на начавшийся полтора года назад процесс санации, все-таки подала заявление о банкротстве; требования нескольких сотен кредиторов составляют более четырех миллионов евро, пишет Äripäev.
«Мы старались, пока была возможность. Мы надеялись до последнего. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, эти усилия не принесли плодов», — рассказал мажоритарный владелец и генеральный директор просуществовавшей более 20 лет компании Мярт Мыйстус.
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