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Просуществовавшая более двадцати лет строительная компания подала на банкротство

rus.postimees.ee
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Стройка. Иллюстративное фото.
Стройка. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

Строительная фирма Ehitusfirma Fidele OÜ, несмотря на начавшийся полтора года назад процесс санации, все-таки подала заявление о банкротстве; требования нескольких сотен кредиторов составляют более четырех миллионов евро, пишет Äripäev.

«Мы старались, пока была возможность. Мы надеялись до последнего. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, эти усилия не принесли плодов», — рассказал мажоритарный владелец и генеральный директор просуществовавшей более двадцати лет компании Мярт Мыйстус.

Читайте подробнее на Äripäev.

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