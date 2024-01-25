В этом году Таллинн примет почти сто спортивных мероприятий высшего уровня

В этом году крупные соревнования привлекут в Таллинн тысячи профессиональных, молодых спортсменов и любителей из более чем ста стран со всего мира. Значимые мероприятия будут проходить каждый месяц на протяжении года.

Афиша спортивных мероприятий в Таллинне будет разносторонней, пройдет множество различных крупных соревнований, таких как чемпионат Европы по триатлону IRONMAN 70.3 Tallinn, чемпионат Европы по дзюдо в категории U21, чемпионаты мира по водному мотоспорту в классах GT-30 и OSY-400, а также чемпионат Европы по водному мотоспорту в классе F-125, Европейский фестиваль фрисби, чемпионат мира по плаванию в холодной воде, а также традиционные соревнования Tallinn International Horse Show, этап кубка мира по дзюдо и прочие.

Интересный сезон ждет и любителей спортивных игр, например, состоятся отборочные игры по баскетболу FIBA EuroBasket 2025, в рамках которых уже 26 февраля можно будет поболеть за мужскую сборную Эстонии. Состоятся отборочные игры чемпионата Европы по волейболу CEV 2026, отборочные игры по гандболу на чемпионаты Европы и мира, а также домашние игры по футболу среди мужчин и женщин Лиги наций УЕФА. Весной состоится турнир первой дивизии группы В чемпионата мира по хоккею IIHF в категории U18, примут участие команды из Франции, Словении, Италии, Южной Кореи и Литвы.

Подробнее о предстоящих спортивных мероприятиях можно узнать ЗДЕСЬ (на эстонском).