Земельный департамент: колебания цен на рынке недвижимости были незначительными

В годовом сравнении общая стоимость незастроенных земель и сделок с застроенными земельными участками снизилась на 14%, а общая стоимость квартир снизилась на 0,5%. По сравнению с предыдущим кварталом количество сделок с земельными участками - застроенными и незастроенными - снизилось почти на 4% и 23% соответственно, а общий объем сделок с квартирами в квартальном исчислении увеличился почти на 6%.

Больше всего сделок совершается с квартирной собственностью, что составляет 52% процента от общего количества сделок купли-продажи. 26% сделок было совершено с незастроенной землей и 16% процентов с землей застроенной. Из общей стоимости сделок стоимость купли-продажи квартир составила 58%, незастроенных земельных участков -15%, а застроенных - 22%.

В IV квартале 2023 года с квартирной собственностью было заключено 5 867 сделок купли-продажи, из них доля жилых помещений составила 5 310. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество сделок с жилыми помещениями сократилось на 2%, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 2%.

В IV квартале 2023 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составила 4205 евро, что показывает годовой рост на 16%. В квартальном сравнении цена осталась на том же уровне. Средняя цена квадратного метра квартир на вторичном рынке столицы составила 2797, что означало рост на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В квартальном сравнении средний уровень цен на квартиры на вторичном рынке Таллинна остался неизменным.

Без учета Таллинна средняя цена квадратного метра новой квартиры в Эстонии составила 2999 евро, увеличившись на 18% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим кварталом.