«Либо глупый менеджмент, либо фиктивный конкурс»: так ли Нарва старается найти педагогов?

По словам директора детского сада Пяйкене Хели Адамович, объявления о вакансиях были опубликованы не только на сайте детского сада и на сайте города, но и на странице Нарвского колледжа Тартуского университета. «Сейчас есть заявки, не одна и не две, их много, поэтому у нас с этим проблем нет», - рассказала Адамович.

Ирене Кяосаар, директор Нарвской эстонской гимназии рассказала, что когда гимназия занималась поиском учителей, они использовали разные каналы - плафторму cvonline (cv.ee), собственные социальные медиа, в том числе Facebook, платформу oppeleht.ee, а также старое-доброе «сарафанное радио», чья эффективность тоже была достаточно высока.

«И наше руководство, и наши учителя активно распространяли информацию о вакансиях в своих кругах общения. Что касается cvonline, то там мы размещали несколько вакансий, и из-за этого у нас была скидка - за раз мы искали 10 или даже больше учителей», - рассказала Кяосаар.

По словам директора гимназии, каждый из этих методов был по-своему эффективен, а школа не спрашивала у каждого учителя лично, откуда он узнал про существующую вакансию. «Конечно, мы знали, кто пришел непосредственно из cvonline - там система все показывает», - добавила она.