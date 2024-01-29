Проблемы в сфере образования разнятся от региона к региону, особенно теперь, в связи с переходом на эстонский язык обучения. Нарва не остается в стороне: то и дело слышно, что нарвским учебным учреждениям не найти педагогов. Но что, если город сам в этом виноват?
«Либо глупый менеджмент, либо фиктивный конкурс»: так ли Нарва старается найти педагогов?
Привлечение учителей в Ида-Вирумаа затруднено по разным причинам, одной из них считается нехватка жилья, другой - недостаток квалифицированных специалистов в регионе.. Но никто не говорит о том, что результаты поиска зависят и от того, как этот самый процесс поиска проходит. Rus.Postimees решил выяснить, как ищут педагогов нарвские образовательные учреждения.
По информации, полученной из Департамента культуры города Нарвы, поиск, прием и заключение трудовых договоров с учителями и другими работниками в детских садах и школах города Нарвы осуществляют директора учреждений. Условия проведения конкурса на замещение вакантных должностей регулируется порядком, утвержденным в учреждении. Таким образом, город никак не помогает муниципальным школам найти необходимый персонал.
«Как правило, объявления о вакансиях размещаются на сайте учреждения, в соцсетях и на городском сайте narva.ee бесплатно. Город также сотрудничает с Ida-Viru Hariduskopter, который предоставляет информацию непосредственно от соискателей, ищущих работу в Ида-Вирумаа, а также бесплатно размещает информацию о вакансиях на своем сайте hariduskopter.ee», - пояснила заместитель заведующей по образованию Ирина Табакова.
Она также уточнила, что размещение объявлений на платных порталах осуществляется за счет бюджета учреждения. Но у всех ли учреждений есть необходимые для этого средства? К примеру, размещение объявления на самом популярном сайте по поиску работы cvkeskus.ee стоит 65 евро в день или 349 евро в месяц. На сайте cv.ee такая услуга обойдется в 249 евро, а с рекламой в социальных - 299 евро. Вероятно, не каждое учреждение может и хочет платить такие суммы, чтобы найти специалистов.
Также разместить объявление о поиске специалистов в учебные учреждения можно на платформе opleht.ee (Õpetajate Leht), которая является довольно популярной у работников сферы образования. Объявление там будет дешевле - в том случае, если публиковать вакансию только на сайте, цена публикации обойдется в 70 евро, и за эту сумму она провесит там столько, сколько нужно. Также есть возможность сделать объявление в печатной версии, и его цена будет зависеть от размера объявления, а его дублирование на сайте будет бесплатным.
На данный момент, по словам Табаковой, в детских садах Нарвы открыты следующие вакансии: помощник учителя и педагог на ясельную группу в детском саду Пяйкене, педагог на специализированную группу в детский сад Муйнасютт, три педагога на садовую группу и 1 логопед в детский сад Пынгерьяс.
Также есть объявление о вакансиях в Нарвской Кесклиннаской школе, где нужны аж девять работников: учителя эстонского, английского, русского языка, учитель физики, математики, технологий, учитель изобразительного искусства и психолог. Не так уж и мало.
Rus.Postimees обратился к директору Кесклиннаской школы Анне Зубовой с вопросами о том, как именно и как долго проходит поиск учителей, но Зубова, к сожалению, не нашла времени ответить на вопросы. Не нашлось времени ответить на них и у директора детского сада Пынгерьяс Екатерины Голубцовой, она лишь коротко пояснила, что решение об использовании других возможностей поиска будет принято в зависимости от результатов в ближайшее время.
По словам директора детского сада Пяйкене Хели Адамович, объявления о вакансиях были опубликованы не только на сайте детского сада и на сайте города, но и на странице Нарвского колледжа Тартуского университета. «Сейчас есть заявки, не одна и не две, их много, поэтому у нас с этим проблем нет», - рассказала Адамович.
Ирене Кяосаар, директор Нарвской эстонской гимназии рассказала, что когда гимназия занималась поиском учителей, они использовали разные каналы - плафторму cvonline (cv.ee), собственные социальные медиа, в том числе Facebook, платформу oppeleht.ee, а также старое-доброе «сарафанное радио», чья эффективность тоже была достаточно высока.
«И наше руководство, и наши учителя активно распространяли информацию о вакансиях в своих кругах общения. Что касается cvonline, то там мы размещали несколько вакансий, и из-за этого у нас была скидка - за раз мы искали 10 или даже больше учителей», - рассказала Кяосаар.
По словам директора гимназии, каждый из этих методов был по-своему эффективен, а школа не спрашивала у каждого учителя лично, откуда он узнал про существующую вакансию. «Конечно, мы знали, кто пришел непосредственно из cvonline - там система все показывает», - добавила она.
По мнению бывшего работника сферы образования Владимира Ниинимяки, конкретно в этой сфере есть две главных платформы для поиска работы - opleht.ee и info.haridus.ee, но последний вариант больше подходит для Таллинна. «В других регионах я бы еще чекнул CV.ee какой-нибудь, но opleht.ee - это основы. Если школа или садик выставляют вакансии только у себя на сайте или только на сайте, то удачи им найти человека. Я думаю, что это либо глупый менеджмент, либо фиктивный конкурс», - прокомментировал ситуацию Ниинимяки.
Владимир уверен, что сейчас, с учетом сложного рынка труда, когда тысячи людей в Эстонии ищут работу, необходимо выбирать стратегию упрощения поиска кандидата.
«Размещение объявления лишь у себя на сайте выглядит как "предложение из-под прилавка", только для своих. Я очень хочу ошибаться, но это похоже на некомпетентность руководства учебных заведений. Они не знают простейших инструментов для найма?», - недоумевает Ниинимяки.
В качестве примера Владимир приводит эстонскую компанию Bolt. «Они нанимают сотни людей в месяц, имеют объявления на cv.ee, LinkedIn, MeetFrank, делают рекламу в Fасebook. Но дело в том, что все знают Bolt, знают, что на сайте у них всегда есть объявления (и это так), а кто знает полный список всех учебных заведений Эстонии, Ида-Вирумаа? Сомневаюсь, что даже министр образования знает их поименно, на что тогда надеятся директора таких заведений?», - добавил он.
С ним соглашается и оппозиционный депутат Денис Ларченко, который также является образовательным технологом в Нарвской эстонской гимназии. «Когда мы говорим о бюджете, стоит сказать, что в Нарве на переход на эстоноязычное обучение предусмотрен полный ноль евро. А oppleht, cvonline - это платные страницы. В газетах объявления давать - это тоже денег стоит», - заявил Ларченко, добавив, что в Нарвской городской управе на сегодняшний день отсутствует даже специалист по коммуникациям.
По мнению депутата, отсутствие коммуникационное стратегии у города и некая недальновидность в этом плане - это серьезная проблема. «Объявлениями не должны заниматься школы. В конечном итоге работодателям муниципальных школ является город, потому что именно он несет за школы ответственность. Поэтому если дело касается набора персонала, было бы правильнее, если бы город занялся так называемой "крышевой" коммуникацией в этом вопросе», - добавил он.
Ларченко напомнил, что у города находятся деньги на то, чтобы в газетах публиковать поздравления горожанам или снимать праздничные видео. Вполне возможно, что деньги могли бы найтись и на более нужные и важные на сегодняшний день вещи.