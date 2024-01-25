У СОСЕДЕЙ ⟩ Рижская дума выкупает бесхозные квартиры

Как сообщили в Рижской думе, с осени прошлого года Департамент жилья и среды Рижской думы получил 39 запросов от судебных исполнителей о преимущественном праве на покупку квартир.

В 17 случаях было принято решение отказаться от преимущественного права, а в 13 случаях - использовать его. Остальные дела находятся на стадии рассмотрения.

Из 13 квартир две трехкомнатные, четыре двухкомнатные и семь однокомнатных.

В настоящее время в жилищном фонде самоуправления насчитывается около 11 610 квартир.

Ранее сообщалось, что Рижская дума намерена в ближайшее время изменить около 3000 бессрочных договоров аренды, установив для них конкретный срок, обычно два года.