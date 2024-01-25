Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели «военкора» Владлена Татарского

Обвинение считает, что Трепова знала о содержимом статуэтки. По мнению прокурора Надежды Тихоновой, это подтверждается поведением девушки во время мероприятия: по словам свидетелей, она нервничала, много жестикулировала, у нее дрожали ноги.

Кроме того, заключила прокурор в ходе прения сторон, на то, что Трепова знала о взрывчатке, указывало ее желание дистанцироваться от Татарского после вручения бюста.

Согласно показаниям свидетелей, выступавших в суде, статуэтку Трепова вручала не лично - ее принесли из гардероба, после того, как девушка взяла микрофон и задала «военкору» свой вопрос.

«Она [Трепова] рассказала, что учится в художественном на скульптора, сказала что у нее есть подарок в гардеробе и что ей не дали его пронести, потому что "вдруг там бомба". Все рассмеялись - шутка же. Ну Владлен и сказал: "Ну принеси, заодно и проверим"», - говорила потерпевшая Алиса Смотрова (цитата «Медиазоне»).

Защита Треповой напротив подчеркивала, что тот факт, что после вручения статуэтки девушка оставалась в зале, находясь в нескольких метрах от Татарского, говорит о том, что она не подозревала об опасности.

«Она сама находилась на месте взрыва. Если бы потерпевший Владлен Татарский не заслонил ее своей спиной, она бы пострадала так же, как те потерпевшие, которые находились вместе с ней и пострадали очень сильно», - отмечал адвокат Даниил Берман.