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МНЕНИЕ ⟩ Трансляции биатлона на ETV напоминают кремлевскую пропаганду

Прийт Пуллеритс
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Биатлонисты на стрельбище.
Биатлонисты на стрельбище. Фото: Tairo Lutter
  • Телекомментаторы умудряются говорить о биатлоне как о самом важном виде спорта для Эстонии
  • Телекартинка биатлона во много раз масштабнее и красочнее, чем результаты эстонских биатлонистов
  • Страстность эстонских комментаторов биатлона захватывает даже людей, не связанных со спортом

Эстонские комментаторы соревнований по биатлону не сильно отстают от кремлевских пропагандистов, когда дело доходит до проявления страсти, пишет старший редактор Postimees Прийт Пуллеритс.

Трансляции биатлона на ETV до прошлой недели можно было считать самой навязчивой по своей непрерывности, если не сказать самой вынужденно скучной частью зимней программы национального телеканала. Но потом пошли длинные истории ни о чем, связанные с конкурсом EestI Laul, где пустоту в части содержания приходилось компенсировать надутым позитивным настроением и натужным юмором. Это вызывало только один вопрос: зачем все это.

Однако, в отличие от песенного конкурса, который скоро завершится, биатлон, занявший свое место на экране ETV почти два месяца назад, продержится там еще как минимум столько же. Как саркастически заявил недавно Хенрик Кальмет из передачи Kinoteatri õhtune vöönd, биатлона на ETV никогда не бывает слишком много.

Промывание мозгов как в России

Он не преувеличивает. Вероятно, не будет гиперболизацией сказать, что ETV на протяжении многих лет удавалось промывать мозги Эстонии с помощью биатлона точно так же, как Путин использовал российское телевидение для подготовки и продолжения войны в Украине. Я слышал, как о биатлоне с энтузиазмом говорили женщины, которых ни один вид другой вид спорта не волнует и никогда не заботил, но они смотрят трансляции биатлона с горящими глазами и бьющимся сердцем.

Я не думаю, что это будет прегрешением против истины, если вы скажете, что биатлон может вызвать в Эстонии почти столько же симпатий, что и футбол, ради которого канал ETV также не пожалел усилий по промывания мозгов эстонскому народу.

Парадокс, печальный и общий для обеих сфер, состоит в том, что о результатах эстонских спортсменов в этих видах спорта сказать нечего. В последнем отборочном турнире чемпионата Европы мужская сборная Эстонии по футболу из восьми игр семь проиграла и одну свела к ничьей, забила всего два гола, а пропустила 22. В биатлонной серии Кубка мира этого года Рене Цахкна занимает 70-е место в общем зачете у мужчин, остальные эстонские биатлонисты там вообще не набрали ни одного очка. Среди женщин Туули Томингас идет 25-й. В последний раз она поразила пятью промахами подряд. Сюзан Кюльм пока на 59-м месте.

Тем не менее, биатлон постоянно обсуждается на экране ETV. Обсуждения начинаются уже за несколько дней до начала очередного этапа Кубка мира где-то в Центральной Европе. Телесюжет и прямое включение делаются буквально из ничего.

Итак, Тармо Тийслер с мягкими словами и дружелюбным видом стоит со своим микрофоном в Рупольдинге, или в Оберхофе, или, может быть, в Ленцерхайде, или в Антхольц-Антерсельве, ну кто это помнит, потому что трансляции не имеют ни конца, ни края: он стоит на фоне вечерней темноты и нескольких фонарей, и с бурлящим энтузиазмом говорит (он же профи!), что за его спиной идет церемония открытия очередного этапа... Ему больше нечего сказать, а телевизионная картинка подтверждает, что он даже не видит того, что за его спиной на самом деле происходит.

Все это не было бы достойно гнева, если бы освещение биатлона на ETV хоть немного оправдывалось национальными интересами. Чтобы выполнить задачи, установленные в Законе о национальном телерадиовещании Эстонии (пункты 4 и 5), для искажения результатов в трансляциях биатлонного Кубка мира нужно использовать либо умение создавать оптическую иллюзию, либо навыки по демагогической аргументации.

Все только хуже и хуже

Мало того: учитывая скромные результаты эстонских спортсменов, которые едва умещаются на телекартинке, показ биатлона скорее противоречит духу закона об ERR, поскольку на экране телевизора виден наш уровень на фоне успехов представителей других стран, это приводит к принижению и деморализации нас, эстонцев (хорошо, я допускаю, что сказанное выше может показаться слишком заумным).

Но репортеры ETV, одни из немногих, кто получает пользу от этих передач (ведь они получают тем самым работу, заработок и бесплатные путешествия), делают все возможное, чтобы биатлон оставался на экране. Их азартность и стрстность бросаются в глаза, даже когда вы пытаетесь их не замечать. Но игнорировать их невозможно, потому что, как говорится, биатлона на ETV много не бывает - его впихивают даже в промежутках между другими передачами.

Трансляторы и комментаторы биатлона не отстают в своей страсти от кремлевских пропагандистов. И по производительности они, вероятно, тоже не отстают.

Ох, вы заметили, как переживают эстонские комментаторы, когда норвежцы Йоханнес-Тиннес Бе, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен рубятся между собой, и надеются, что в большую игру сможет вмешаться и Кентен Фийон Майе? Ах, с каким удовольствием Алвар Тийслер произносит такие имена, как Жюстин Брезаз-Буше и Ингрид Ландмарк Тандревольд (к сожалению, Марте Олсбю-Ройселанн и Анаис Шевалье-Буше больше не соревнуются), но он также может волнительно упоминать и Жюлью Симон с Лизой Виттоцци.

Королем же студии остается бывший член сборной Эстонии по биатлону Маргус Адер, чей опыт спортсмена не уступает красноречию его текста и неутомимой эмоциональности голоса; пожалуй, он лучший студийный эксперт по эту сторону Эльбы.

Благодаря благосклонному приему со стороны ERR, эти люди за годы своей деятельности смогли внушить эстонскому народу, что биатлон - чуть ли не самое главное, что происходит по выходным в Эстонии с конца ноября до середины марта, и что тем, кого спорт оставляет равнодушным, придется с этим жить. Промывка мозгов на высоте!

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