МНЕНИЕ ⟩ Трансляции биатлона на ETV напоминают кремлевскую пропаганду

Все это не было бы достойно гнева, если бы освещение биатлона на ETV хоть немного оправдывалось национальными интересами. Чтобы выполнить задачи, установленные в Законе о национальном телерадиовещании Эстонии (пункты 4 и 5), для искажения результатов в трансляциях биатлонного Кубка мира нужно использовать либо умение создавать оптическую иллюзию, либо навыки по демагогической аргументации.

Все только хуже и хуже

Мало того: учитывая скромные результаты эстонских спортсменов, которые едва умещаются на телекартинке, показ биатлона скорее противоречит духу закона об ERR, поскольку на экране телевизора виден наш уровень на фоне успехов представителей других стран, это приводит к принижению и деморализации нас, эстонцев (хорошо, я допускаю, что сказанное выше может показаться слишком заумным).

Но репортеры ETV, одни из немногих, кто получает пользу от этих передач (ведь они получают тем самым работу, заработок и бесплатные путешествия), делают все возможное, чтобы биатлон оставался на экране. Их азартность и стрстность бросаются в глаза, даже когда вы пытаетесь их не замечать. Но игнорировать их невозможно, потому что, как говорится, биатлона на ETV много не бывает - его впихивают даже в промежутках между другими передачами.

Трансляторы и комментаторы биатлона не отстают в своей страсти от кремлевских пропагандистов. И по производительности они, вероятно, тоже не отстают.

Ох, вы заметили, как переживают эстонские комментаторы, когда норвежцы Йоханнес-Тиннес Бе, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шостад Кристиансен рубятся между собой, и надеются, что в большую игру сможет вмешаться и Кентен Фийон Майе? Ах, с каким удовольствием Алвар Тийслер произносит такие имена, как Жюстин Брезаз-Буше и Ингрид Ландмарк Тандревольд (к сожалению, Марте Олсбю-Ройселанн и Анаис Шевалье-Буше больше не соревнуются), но он также может волнительно упоминать и Жюлью Симон с Лизой Виттоцци.

Королем же студии остается бывший член сборной Эстонии по биатлону Маргус Адер, чей опыт спортсмена не уступает красноречию его текста и неутомимой эмоциональности голоса; пожалуй, он лучший студийный эксперт по эту сторону Эльбы.

Благодаря благосклонному приему со стороны ERR, эти люди за годы своей деятельности смогли внушить эстонскому народу, что биатлон - чуть ли не самое главное, что происходит по выходным в Эстонии с конца ноября до середины марта, и что тем, кого спорт оставляет равнодушным, придется с этим жить. Промывка мозгов на высоте!