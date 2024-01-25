Сквозь обиду и слезы – упрямая эстонка хочет покорить Тартуский марафон

Мариана Кукк не смогла преодолеть всю дистанцию Тартуского лыжного марафона в прошлом году, но планирует реализовать месту в этом.

Прошлогодний Тартуский лыжный марафон стал одним из самых сложных за последние 20 лет по состоянию трассы: 15 процентов зарегистрировавшихся на преодоление полной дистанции (63 км) не дошли до финиша. Среди них была мать двоих детей, 31-летняя Мариана Кукк, гонка которой прервалась уже на пункте питания Анде, то есть на 23 километре.