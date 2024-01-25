Сквозь обиду и слезы – упрямая эстонка хочет покорить Тартуский марафон

Прошлогодний Тартуский лыжный марафон стал одним из самых сложных за последние 20 лет по состоянию трассы: 15 процентов зарегистрировавшихся на преодоление полной дистанции (63 км) не дошли до финиша. Среди них была мать двоих детей, 31-летняя Мариана Кукк, гонка которой прервалась уже на пункте питания Анде, то есть на 23 километре.
В прошлом году в день марафона выпало столько снега, что иногда было сложно понять, где проходит трасса, вспоминала Мариана Кукк.
«Помимо сложных обстоятельств, перед Анде у меня сломалась лыжная палка, и взять новую палку было негде, — описала свой марафонский опыт женщина. - Я практически прошла пешком два километра, а когда дошел до пункта питания, мне сказали, что лимит времени исчерпан».