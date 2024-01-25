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Сквозь обиду и слезы – упрямая эстонка хочет покорить Тартуский марафон

Кристофер Сеэма
, репортер
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Мариана Кукк не смогла преодолеть всю дистанцию Тартуского лыжного марафона в прошлом году, но планирует реализовать месту в этом.
Мариана Кукк не смогла преодолеть всю дистанцию Тартуского лыжного марафона в прошлом году, но планирует реализовать месту в этом. Фото: Timo Kukk

Прошлогодний Тартуский лыжный марафон стал одним из самых сложных за последние 20 лет по состоянию трассы: 15 процентов зарегистрировавшихся на преодоление полной дистанции (63 км) не дошли до финиша. Среди них была мать двоих детей, 31-летняя Мариана Кукк, гонка которой прервалась уже на пункте питания Анде, то есть на 23 километре.

В прошлом году в день марафона выпало столько снега, что иногда было сложно понять, где проходит трасса, вспоминала Мариана Кукк.

«Помимо сложных обстоятельств, перед Анде у меня сломалась лыжная палка, и взять новую палку было негде, — описала свой марафонский опыт женщина. - Я практически прошла пешком два километра, а когда дошел до пункта питания, мне сказали, что лимит времени исчерпан».

Кукк, работающая в отделе маркетинга учебного корпуса «Дельта» Тартуского университета, оказалась далеко не единственной, кому пришлось так рано сойти с дистанции.

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