МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Границу Финляндии незаконно пересекли 18 мигрантов

Их задержали в четверг, 25 января, в Иматра, к северу от КПП. По данным пограничной службы, задержанные пересекли границу по пересеченной местности.

Среди них - мужчины, женщины и дети. По предварительной информации, прибывшие являются выходцами с Ближнего Востока. Они попросили убежища.

Отвечающий за связи с общественностью офицер Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Вилле Койвисто рассказал STT, что мигранты перешли границу в ночь на четверг. По его словам, они пешком пробирались через лес.

«Они были уставшими, замерзшими и голодными», - сказал Вилле Койвисто газете Helsingin Sanomat.

По словам пограничника, факт незаконного пересечения границы был обнаружен в результате наблюдения, проведенного сотрудниками службы безопасности. «Учитывая происхождение людей, можно предположить, что пересечение границы связано с такой же гибридной операцией, как и раньше», - отмтил Койвисто. По его словам, это самая большая группа, проникшая в страну нелегально через закрытую границу.

В последний раз пограничники Юго-Восточной Финляндии задержали нелегальных мигрантов, пересекших границу две недели назад, 11 января в Лаппеенранте, к северу от пограничного пункта Нуйямаа. 11 задержанных мужчин были гражданами Ирана и просили убежища. Они получили помощь в незаметном пересечении границы со стороны России.

Финляндия решила продлить закрытие восточной границы как минимум до 11 февраля, ссылаясь на продолжающуюся угрозу гибридной атаки со стороны России.