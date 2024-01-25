«Как мы можем чувствовать себя в безопасности?»: в Риге агрессивный пациент напал на соседа по палате

По словам дочери потерпевшего, инцидент произошел в ночь на 22 января, примерно через несколько часов после полуночи. Мужчина проснулся якобы от ударов по голове.

«К сожалению, в палате находились только нападавший и мой отец», - написала Элина. Агрессивный пациент долгое время употреблял алкоголь и ранее проявлял агрессию по отношению к персоналу, поэтому его привязали к кровати, но он смог освободиться.

1/ Gaiļezera slimnīcā mans tēvs (1.grupas invalīds) piedzīvoja uzbrukumu. Naktī uz 2dienu (ap 1-2naktī) tēvs pamodās no sitieniem pa galvu, ko izdarīja cits palātas biedrs. @veselibasmin @H_AbuMeri — Elina Feldberga (@elina_feldberga) January 25, 2024

Особую тревогу ситуации придает тот факт, что отца Элины доставили в больницу на лучевую терапию после операции на головном мозге.

Это была его третья операция подряд, из-за чего пострадавший с трудом понимал, что происходит вокруг него.

Агрессивно настроенный пациент нанес удары прямо по прооперированной стороне головы, тем самым подвергнув отца Элины серьезной опасности.

«После нападения он сбежал из больницы. Персонал узнал о ситуации только утром», - говорит Элина.

3/ Tēvs atradās slimnīca pēc galvas smadzeņu operācijas uz staru terapiju. Tēvam jau bija trešā operācija un dēļ tā tēvam ir grūtības saprast apkārt notiekošos. — Elina Feldberga (@elina_feldberga) January 25, 2024

Дочь пострадавшего возмущена случившимся и переживает за безопасность отца.

«Семья не может все время находиться рядом с ним в больнице. Как мы можем чувствовать себя в безопасности?», - рассказала она.

Портал связался с представителями больницы «Гайльэзерс», чтобы узнать больше об обстоятельствах происшествия.