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«Как мы можем чувствовать себя в безопасности?»: в Риге агрессивный пациент напал на соседа по палате

rus.tvnet.lv
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Больница "Гайльэзерс"
Больница "Гайльэзерс" Фото: Ieva Lūka/LETA

Пользователь социальной сети X (бывший Twitter) выразила возмущение недавними событиями в больнице «Гайльэзерс», Рига. Элина Фелдберга сообщила, что на ее отца, который является инвалидом первой группы, ночью напал один из пациентов палаты, который до этого вел себя агрессивно по отношению к персоналу больницы, пишет rus.tvnet.lv.

По словам дочери потерпевшего, инцидент произошел в ночь на 22 января, примерно через несколько часов после полуночи. Мужчина проснулся якобы от ударов по голове.

«К сожалению, в палате находились только нападавший и мой отец», - написала Элина. Агрессивный пациент долгое время употреблял алкоголь и ранее проявлял агрессию по отношению к персоналу, поэтому его привязали к кровати, но он смог освободиться.

Особую тревогу ситуации придает тот факт, что отца Элины доставили в больницу на лучевую терапию после операции на головном мозге.

Это была его третья операция подряд, из-за чего пострадавший с трудом понимал, что происходит вокруг него.

Агрессивно настроенный пациент нанес удары прямо по прооперированной стороне головы, тем самым подвергнув отца Элины серьезной опасности.

«После нападения он сбежал из больницы. Персонал узнал о ситуации только утром», - говорит Элина.

Дочь пострадавшего возмущена случившимся и переживает за безопасность отца.

«Семья не может все время находиться рядом с ним в больнице. Как мы можем чувствовать себя в безопасности?», - рассказала она.

Портал связался с представителями больницы «Гайльэзерс», чтобы узнать больше об обстоятельствах происшествия.

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