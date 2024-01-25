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Лжесотрудник портала eesti.ee выманил у молодой женщины почти 5000 евро

BNS
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Обо всех полозрительных звонках следует немедленно сообщать в полицию.
Обо всех полозрительных звонках следует немедленно сообщать в полицию. Фото: Arved Breidaks

В среду в Пыхьяскую префектуру обратилась женщина, пострадавшая от мошенника, который представился сотрудником госпортала.

Согласно сообщению, 22 января 20-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником портала eesti.ee. Женщине сказали, что мошенники украли ее личные данные и пытаются оформить на ее имя кредит и снять деньги.

Затем ее связали с якобы сотрудником банка, который заявил, что деньги пытались снять со счета фирмы женщины и для обеспечения безопасности нужно перевести всю находящуюся на счету фирмы сумму на личный счет женщины. Женщина так и поступила, и затем с ее счета сняли наличными 4990 евро.

По сообщению Пыхьяской префектуры, полиция возбудила уголовное дело.

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