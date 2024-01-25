Лжесотрудник портала eesti.ee выманил у молодой женщины почти 5000 евро

Согласно сообщению, 22 января 20-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником портала eesti.ee. Женщине сказали, что мошенники украли ее личные данные и пытаются оформить на ее имя кредит и снять деньги.

Затем ее связали с якобы сотрудником банка, который заявил, что деньги пытались снять со счета фирмы женщины и для обеспечения безопасности нужно перевести всю находящуюся на счету фирмы сумму на личный счет женщины. Женщина так и поступила, и затем с ее счета сняли наличными 4990 евро.