Россия может закрыть погранпункт Нарва-Ивангород на более длительный срок

По словам главы таможенной службы Северо-Западного таможенного управления России Александра Виноградова, пограничный пункт Нарва-Ивангород между Эстонией и Россией будет закрыт примерно на два с половиной года, то есть больше, чем ранее сообщалось Эстонии.
До сих пор Эстония получала информацию от России, что пограничный пункт, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года. Если срок закрытия, озвученный Виноградовым, в два с половиной года, окажется верным, пограничный пункт снова откроется только в середине 2026 года.
«Предполагаемый период закрытия составляет 2,5 года. Вероятно, будущий реконструктор пограничного пункта предоставит более подробную информацию об этом сроке в будущем», - сказал Виноградов в четверг агентству «Интерфакс».
В связи с началом реконструкционных работ со стороны России, пограничный пункт Нарва-Ивангород будет закрыт для автомобилей с 1 февраля. Для пешеходов пограничный пункт останется открытым. Глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар сказал в четверг, что пока нет признаков того, что строительство начнется уже через неделю, но PPA все равно руководствуется официальной информацией.
«Поэтому мы закрываем пересечение границы для автомобилей с 1 февраля со своей стороны. Если российская сторона сообщит нам новую информацию - например, о завершении ремонта - мы пересмотрим организацию работы на пограничном пункте», - добавил Коммусаар.
Согласно текущей информации PPA, пограничный пункт Нарва-Ивангород для автомобилей, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года.