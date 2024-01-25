Россия может закрыть погранпункт Нарва-Ивангород на более длительный срок

До сих пор Эстония получала информацию от России, что пограничный пункт, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года. Если срок закрытия, озвученный Виноградовым, в два с половиной года, окажется верным, пограничный пункт снова откроется только в середине 2026 года.

«Предполагаемый период закрытия составляет 2,5 года. Вероятно, будущий реконструктор пограничного пункта предоставит более подробную информацию об этом сроке в будущем», - сказал Виноградов в четверг агентству «Интерфакс».

В связи с началом реконструкционных работ со стороны России, пограничный пункт Нарва-Ивангород будет закрыт для автомобилей с 1 февраля. Для пешеходов пограничный пункт останется открытым. Глава пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Вейко Коммусаар сказал в четверг, что пока нет признаков того, что строительство начнется уже через неделю, но PPA все равно руководствуется официальной информацией.

«Поэтому мы закрываем пересечение границы для автомобилей с 1 февраля со своей стороны. Если российская сторона сообщит нам новую информацию - например, о завершении ремонта - мы пересмотрим организацию работы на пограничном пункте», - добавил Коммусаар.

Согласно текущей информации PPA, пограничный пункт Нарва-Ивангород для автомобилей, вероятно, останется закрытым до конца 2025 года.