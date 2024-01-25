МНЕНИЕ ⟩ Может, Каллас не хочет идти на прием не из-за солидарности с коллегами?

Страстная общественная дискуссия о том, почему президент изменил порядок приглашения членов Рийгикогу на прием в честь годовщины ЭР, воскресила в памяти интервью, которое режиссер и эстонский биограф Мерле Карусоо в прошлом году дала Postimees. «Наполовину чужой, наполовину свой. Другого народа у меня нет», - сказала она о родившихся во время Второй мировой войны жителях Эстонии.
Недовольство некоторых парламентариев тем, что они не получили приглашения на президентский прием, кажется не каким-то просчитанным шагом, а скорее искренним негодованием. «Я воспринимаю неприглашение членов Рийгикогу как оскорбление в адрес парламента. Это отмена парламента», - пишет в социальных сетях депутат от Партии реформ Маргит Сутроп. В своем посте она подчеркивает, что ее возмущение не носит личного характера и, поскольку она посещала прием по случаю годовщины ЭР уже на протяжении 20 лет, она будет рада провести этот день с семьей.
«Президент, не приглашая членов парламента, хотел наказать и унизить их», - пишет член фракции Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд на платформе X (бывший Twitter - прим. ред.). В том же посте Кальюлайд подчеркивает: «Не стоит забывать, что в парламенте довольно много умных и преданных стране депутатов, для которых прием по случаю годовщины ЭР является важным событием». Само собой разумеется, что в парламенте есть умные и преданные стране депутаты. Это условие гораздо более ожидаемо, чем приглашение на бал.
«Я действительно задаюсь вопросом, являются ли члены парламента теми, на ком можно сэкономить? - восклицает депутат Эстер Карузе, впервые избранная в парламент, в интервью Postimees. - Как молодой, новый член Рийгикогу с окружным мандатом, я очень разочарована».
Как известно, Карузе была избрана в Рийгикогу в марте по списку Центристской партии. Однако в начале этого месяца она решила покинуть партию, приведшую ее в парламент, и присоединиться к социал-демократам.
Не могу говорить от имени Центристской партии, но вполне возможно, что у партии, позволившей выдвинуться на выборы, тоже есть определенные ожидания от своих депутатов. Может быть, партия тоже разочарована? Не говоря уже о избирателе, который теперь может дать советы Карузе и другим депутатам, что делать с наполовину сшитым костюмом.
Выражение «номенклатура» использовалось во времена советской оккупации для обозначения руководства Коммунистической партии Советского Союза.
В контексте возмущения членов Рийгикогу можно привести следующее высказывание из того же интервью Мерле Карусоо: «Кто же тогда остался, чтобы строить здесь новую жизнь? Только те светлые головы, которые были эвакуированы в Россию. И кого спасали от войны? Разве не врагов государственного строя, то есть, тогдашней Эстонской ССР?»
Президенту не предписано приглашать всех членов парламента на прием в честь годовщины ЭР или же вообще проводить его. Текущий выбор приглашенных из парламента логичен - руководство, председатели и заместители комитетов, а также лидеры фракций. Однако странно, что на прием не хочет идти человек, который должен быть там в любом случае, а именно - премьер-министр.
Кая Каллас заявила, что ее тоже задевает неприглашение всего состава парламента на прием. Так что она сама не знает, сможет ли пойти туда. Разве это не очень удобная ситуация? На прием приглашаются гости с супругами. Если Кая Каллас пошла бы на прием президента со своим мужем Арво Халликом, причастным к скандалу с восточными перевозками, тема снова оказалась бы на повестке дня. Если бы она пошла без Халлика (или, например, со своим отцом), все равно возник бы вопрос, остался ли муж дома из-за скандала с Россией.
Жители Эстонии привыкли любоваться танцующими представителями власти, смотря трансляцию президентского приема. Но Каллас и Халлик, танцующие вальс на вторую годовщину войны в Украине, возможно, не самое приятное зрелище. И разве в в том же помещении не будут находиться и полные любопытства журналисты?
«И все же мне кажется, что приглашать только парламентскую "номенклатуру" - в моем понимании, это неправильно», - сказала Каллас ERR, давая оценку выбору президента. Если придираться к словам, то выражение «номенклатура» использовалось во времена советской оккупации для обозначения руководства Коммунистической партии Советского Союза. Эстонский парламент, однако, был основан в 1921 году, и представительный орган эстонского народа всегда опирался на руководство парламента, а бне на номенклатуру. Что касается решения премьер-министра о посещении приема президента, то в данном случае обязательства, безусловно, имеют значение.