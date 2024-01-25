МНЕНИЕ ⟩ Может, Каллас не хочет идти на прием не из-за солидарности с коллегами?

Не могу говорить от имени Центристской партии, но вполне возможно, что у партии, позволившей выдвинуться на выборы, тоже есть определенные ожидания от своих депутатов. Может быть, партия тоже разочарована? Не говоря уже о избирателе, который теперь может дать советы Карузе и другим депутатам, что делать с наполовину сшитым костюмом.

Выражение «номенклатура» использовалось во времена советской оккупации для обозначения руководства Коммунистической партии Советского Союза.

В контексте возмущения членов Рийгикогу можно привести следующее высказывание из того же интервью Мерле Карусоо: «Кто же тогда остался, чтобы строить здесь новую жизнь? Только те светлые головы, которые были эвакуированы в Россию. И кого спасали от войны? Разве не врагов государственного строя, то есть, тогдашней Эстонской ССР?»

Президенту не предписано приглашать всех членов парламента на прием в честь годовщины ЭР или же вообще проводить его. Текущий выбор приглашенных из парламента логичен - руководство, председатели и заместители комитетов, а также лидеры фракций. Однако странно, что на прием не хочет идти человек, который должен быть там в любом случае, а именно - премьер-министр.