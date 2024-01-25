Департамент здоровья: количество госпитализаций в связи с коронавирусом снижается

Заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций снижаются, а число случаев гриппа и связанных с гриппом госпитализаций стабилизировалось.

Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 2914 человек, из них 40 процентов составили дети в возрасте до 14 лет. Зафиксировали 538 новых случаев гриппа, из которых 238 подтвердили лабораторно.

По данным Центра инфосистем здоровья благополучия, за последние две недели госпитализация из-за гриппа потребовалась 92-м пациентам. С начала сезона госпитализированы в общей сложности 526 человек, их средний возраст составляет 67 лет.

По первоначальным данным, за этот сезон от гриппа скончались 28 человек. Средний возраст скончавшихся составляет 88 лет. В течение последующих недель число случаев вируса гриппа и число госпитализированных из-за гриппа людей начнут медленно снижаться.

За неделю коронавирусом заболели 1190 человек. Общее число зафиксированных случаев сократилось на 34,1 процента. По переданным больницами данным, из-за коронавируса госпитализирован 71 человек, на 47 процентов меньше по сравнению с предыдущей неделей. По первоначальным данным от больниц, от коронавируса скончались пять человек.