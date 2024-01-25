Чай с солью? Вы будете приятно удивлены, утверждает профессор химии из США

Новым же, по словам профессора, является понимание химических процессов. Дело в том, что соль выступает в качестве блокиратора вкусовых рецепторов, которые воспринимают горечь чая, особенно если он сильно настоялся. Едва заметной щепотки соли достаточно, чтобы этот неприятный вкус нейтрализовать.

Профессор Франкл в своей книге Steeped: The Chemistry of Tea утверждает, что многие люди опасаются сыпать соль в чай, ожидая почувствовать неприятный соленый вкус, но на самом деле это работает совсем не как с сахаром. Она предлагает читателям отнестись к ее рекомендациям без предвзятости и не бояться экспериментировать, как это принято делать с незнакомой или экзотической едой.

Франкл охотно признает, что у каждого есть свои «чайные церемонии» и вовсе не требует отказываться от них, а лишь делится собственными предпочтениями. Так, она советует заваривать листья, а не пакетики, и при этом тщательно помешивать напиток, чтобы заварка лучше и равномернее разошлась в воде или молоке, если кто-то (как большинство британцев) предпочитает добавлять его в таком виде.