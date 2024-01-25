Чай с солью? Вы будете приятно удивлены, утверждает профессор химии из США

Учить британцев заваривать чай - дело неблагодарное и даже опасное, тем более если совет исходит от американки. Однако профессор химии колледжа Брин-Мар в Пенсильвании Мишель Франкл решилась поделиться с ними секретом идеального чая. Она утверждает, что для этого достаточно лишь добавить в него… соли.
Мы, конечно, нация эксцентриков, сказали британцы, но соль в чай - это же абсурд! В стране, которая ежедневно выпивает около ста миллионов чашек этого напитка, многие восприняли рекомендации американского профессора как покушение на культурные ценности.
Припомнили и Бостонское чаепитие, когда в 1773 году жители колониального Массачусетса устроили акцию протеста против британского налога, выбросив в залив 300 ящиков с чаем, что в итоге закончилось революцией и объявлением Америкой независимости.
Дело стало принимать политический оборот, так что американское посольство в Лондоне посчитало своим долгом вмешаться. «Мы спешим заверить добрых жителей Великобритании, что немыслимое предложение добавлять соль в традиционный британский напиток не является и никогда не будет официальной политикой США» - гласит пост посольства в соцсети Х.
«Я определенно не собиралась устраивать дипломатический скандал, - призналась в интервью Би-би-си профессор Франкл. - Меня завалили электронными посланиями, и я уж никак не ожидала проснуться утром и узнать, что все только и говорят о соли в чае».
Так зачем же добавлять соль в чай?
Идея, конечно же, не нова. Профессор Франкл в ходе работы над идеальным рецептом проштудировала много исторической литературы, в том числе китайские манускрипты VIII века, в которых соль упоминается в качестве обязательного ингредиента хорошо заваренного чая. Традицию класть соль в чай переняли у китайцев монголы, а от них, судя по всему, киргизы и калмыки: в России еще с XVII века пользовался популярностью калмыцкий чай, завариваемый с солью и молоком.
Новым же, по словам профессора, является понимание химических процессов. Дело в том, что соль выступает в качестве блокиратора вкусовых рецепторов, которые воспринимают горечь чая, особенно если он сильно настоялся. Едва заметной щепотки соли достаточно, чтобы этот неприятный вкус нейтрализовать.
Профессор Франкл в своей книге Steeped: The Chemistry of Tea утверждает, что многие люди опасаются сыпать соль в чай, ожидая почувствовать неприятный соленый вкус, но на самом деле это работает совсем не как с сахаром. Она предлагает читателям отнестись к ее рекомендациям без предвзятости и не бояться экспериментировать, как это принято делать с незнакомой или экзотической едой.
Франкл охотно признает, что у каждого есть свои «чайные церемонии» и вовсе не требует отказываться от них, а лишь делится собственными предпочтениями. Так, она советует заваривать листья, а не пакетики, и при этом тщательно помешивать напиток, чтобы заварка лучше и равномернее разошлась в воде или молоке, если кто-то (как большинство британцев) предпочитает добавлять его в таком виде.
Несколько капель лимонного сока, по ее словам, тоже не помешают, потому что они устранят неприятную пленку, часто образующуюся на поверхности свежезаваренного чая (профессор не упоминает о ломтике лимона, который тоже можно положить в чай, долго давить его там, а потом оставить ложечку в стакане и наслаждаться чаем, тщательно избегая попадания этой ложечкой в глаз). Кстати о стаканах: Франкл советует использовать все же не стаканы или изящные фарфоровые чашечки, а приземистые кружки с толстыми стенками, чтобы чай дольше оставался горячим. Перед заваркой чая кружку, а также молоко, если вы собираетесь его добавлять, имеет смысл прогреть. Ну и, конечно, молоко наливается в последнюю очередь.
Но главный совет от профессора - никогда, ни при каких обстоятельствах не разогревайте воду для чая в микроволновке (оказывается, так тоже бывает, более того, в Америке это считается нормой), потому что «это не очень полезно и не очень вкусно».
«У американцев есть просто ужасные привычки в том, что касается заваривания чая, - утверждает профессор. - В Ирландии на автозаправках мне попадался куда более приличный чай, чем в понтовых ресторанах Америки».
«Думаю, у нас людям невдомек, как приготовить хороший чай. Если вы сами обычно не пьете чай, то вы и не поймете, какую гадость заварили и как испортили кому-то настроение», - говорит Франкл и признается, что очень любит бывать в Великобритании, где всегда может рассчитывать на чашечку достойного чая.
От себя добавим ложку дегтя в эту бочку меда, или, вернее, бухнем соли в свежезаваренный чай: да, британцы в целом и англичане в частности любят вкусный чай, понимают в нем толк, умеют его заваривать, в обычных супермаркетах, не говоря уже о специализированных магазинах, продаются десятки сортов и смесей, но…
Когда подавляющее большинство жителей страны в традиционный файв-о-клок кидает пакетик с какой-то пылью, отдаленно напоминающей то ли порох то ли чей-то прах, в картонный (до недавнего времени мог быть и пластиковый) стаканчик, наливает прямо на этот пакет молоко (полужирное, а теперь все чаще и обезжиренное), бросает туда сахар, а потом все это заливает кипятком (а в общепите и вовсе не кипятком, чтобы клиент не ошпарился не дай Бог не подал иск), то назвать это чаем язык не поворачивается, и от соли такой напиток уже точно не проиграет.
Ну, а что касается американо-британских чайных отношений, то обе стороны приняли решение придерживаться статуса-кво. Американское посольство следовать рекомендациям профессора Франкл не намерено и заявляет, что будет и впредь заваривать чай «подобающим образом» в микроволновке, а британские власти в этих же целях собираются и дальше использовать чайник.
Пакетики у обеих высоких сторон никаких возражений не вызывают.