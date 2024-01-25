Треть остановок в Таллинне оснастят электронными табло, работающими в режиме реального времени

Таллинн ищет договорного партнера, который установит на остановках общественного транспорта в Таллинне табло, на которых будет отражаться реальное время прибытия транспортных средств. Примерно треть остановок общественного транспорта будет оборудована такими табло.
«При условии, что будет найден подходящий партнер по установке электронных табло, то к концу 2024 или началу 2025 года там будет отображаться информация о прибытии общественного транспорта в режиме реального времени», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет новостному порталу ERR.
«В настоящее время на крупных остановках общественного транспорта установлены электронные табло, на которых отображается информация о расписании общественного транспорта, но они не имеют возможности предоставлять в режиме реального времени информацию о прибытии общественного транспорта», - добавил Свет.
Вице-мэр надеется, что через четыре-пять лет более трети всех остановок будут покрыты такими «электронными вывесками», на которых в режиме реального времени будет отображаться информация о прибытии общественного транспорта.
В начале этой недели на Вируском кольце в центре столицы произошла авария, в результате чего в Таллинне остановилось все трамвайное движение. Однако эта информация не дошла до электронных табло на остановках.