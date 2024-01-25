Треть остановок в Таллинне оснастят электронными табло, работающими в режиме реального времени

«При условии, что будет найден подходящий партнер по установке электронных табло, то к концу 2024 или началу 2025 года там будет отображаться информация о прибытии общественного транспорта в режиме реального времени», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет новостному порталу ERR.

«В настоящее время на крупных остановках общественного транспорта установлены электронные табло, на которых отображается информация о расписании общественного транспорта, но они не имеют возможности предоставлять в режиме реального времени информацию о прибытии общественного транспорта», - добавил Свет.

Вице-мэр надеется, что через четыре-пять лет более трети всех остановок будут покрыты такими «электронными вывесками», на которых в режиме реального времени будет отображаться информация о прибытии общественного транспорта.

В начале этой недели на Вируском кольце в центре столицы произошла авария, в результате чего в Таллинне остановилось все трамвайное движение. Однако эта информация не дошла до электронных табло на остановках.