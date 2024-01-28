Евген Цыбуленко ⟩ Ассиметричная война Путина: Россия готовится к атакам на критическую инфраструктуру Европы

В частности, в свете все более часто появляющихся новостей о вероятном вторжении РФ в страны Балтии, в Эстонии был арестован российский политолог, профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов. Его подозревают в разведывательной деятельности в пользу РФ; по словам гендиректора Полиции безопасности Марго Палоссона, интерес Кремля к Эстонии остается высоким. При этом используются любые возможности: бизнес, образовательная сфера, религия.

Так, 18 января стало известно о том, что официальный Таллинн выдворит предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополита Евгения, публично поддерживающего российскую агрессию. РПЦ участвовала в войне против Украины с 2014 года: в Святогорской Лавре были организованы схроны с оружием, пророссийские священники распространяли боевую пропаганду и укрывали боевиков-коллаборантов, способствуя достижению целей РФ в Украине.

Шпионская деятельность церкви

Более того, РПЦ осуществляет шпионскую деятельность в Европе: в частности, еще в 2016 году РФ приобрела землю для своей церкви вблизи крупнейшей военно-морской базы Норвегии в Хоконсверне, а с 2017 по 2022 годы РПЦ было куплено много земли в прибережном норвежском регионе Ругаланн. Следовательно, если РПЦ демонстрирует такое пристальное внимание к военным объектам Норвегии, ее функционал выходит за рамки собственно религиозной проблематики.

В сентябре 2023 года Болгария депортировала настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и еще двух священнослужителей. Власти страны назвали причиной депортации священников РПЦ угрозу национальной безопасности

В условиях полномасштабной войны с Украиной российская гибридная угроза для Европы существенно возросла.

В сложившихся обстоятельствах, Запад должен минимизировать любые контакты с РФ для купирования такой угрозы: российские бизнесмены не должны иметь возможности покупать активы западных компаний, с помощью которых Кремль готовит почву для вредоносного воздействия. Деятельность РПЦ, являющейся филиалом российских спецслужб, должна контролироваться и ограничиваться.

Любое российское присутствие в Европе представляет угрозу ее безопасности: российский бизнес, российская пропаганда, российская церковь являются инструментами дестабилизации Запада в руках Путина.