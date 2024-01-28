В условиях полномасштабной войны с Украиной российская гибридная угроза для Европы существенно возросла. Профессор международного права Евген Цыбуленко пишет, что в сложившихся обстоятельствах Запад должен минимизировать любые контакты с РФ для купирования такой угрозы: российские бизнесмены не должны иметь возможности покупать активы западных компаний, а деятельность РПЦ, являющейся филиалом российских спецслужб, должна контролироваться и ограничиваться.
Евген Цыбуленко ⟩ Ассиметричная война Путина: Россия готовится к атакам на критическую инфраструктуру Европы
Российские спецслужбы последовательно используют возможности большого бизнеса ради кадрового и технологического проникновения в инфраструктуру информационных и телекоммуникационных стран Запада. В частности, корреспонденты итальянского издания La Stampa выяснили, что подобные действия совершаются ради добывания разведывательной информации, промышленного шпионажа, совершения хакерских атак и различного рода диверсий для ослабления стран Запада, который открыто называется Путиным врагом России.
Большой бизнес - инструмент спецслужб
Одним из ключевых аспектов так называемой доктрины Герасимова, предусматривающей ведение Россией ассиметричной войны, является совершение диверсий в отношении инфраструктуры страны, против которой Россия осуществляет военные действия. 12 декабря 2023 года в работе украинского оператора связи «Киевстар» произошел масштабный сбой, спровоцированный хакерской атакой со стороны РФ. В течение нескольких дней миллионы абонентов были лишены мобильной связи и интернета.
Россия пыталась устранить следы своего технического присутствия внутри инфраструктуры «Киевстар», вследствие чего российские спецслужбы имели возможность получать интересующую их информацию. Следует отметить, что до недавних пор значительной долей акций «Киевстара» владел российский олигарх Фридман: большой бизнес в РФ всегда был вспомогательным инструментом для российских спецслужб, использующих его возможности в своих целях.
Приведенный выше пример является иллюстрацией исходящей от России угрозы для критической инфраструктуры Европы. Тем более, что в условиях полномасштабной войны с Украиной активы всех российских компаний и корпораций, присутствующих в странах Запада, используются ради достижения внешнеполитических целей РФ, которые выходят далеко за рамки Украины.
В частности, в свете все более часто появляющихся новостей о вероятном вторжении РФ в страны Балтии, в Эстонии был арестован российский политолог, профессор Тартуского университета Вячеслав Морозов. Его подозревают в разведывательной деятельности в пользу РФ; по словам гендиректора Полиции безопасности Марго Палоссона, интерес Кремля к Эстонии остается высоким. При этом используются любые возможности: бизнес, образовательная сфера, религия.
Так, 18 января стало известно о том, что официальный Таллинн выдворит предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополита Евгения, публично поддерживающего российскую агрессию. РПЦ участвовала в войне против Украины с 2014 года: в Святогорской Лавре были организованы схроны с оружием, пророссийские священники распространяли боевую пропаганду и укрывали боевиков-коллаборантов, способствуя достижению целей РФ в Украине.
Шпионская деятельность церкви
Более того, РПЦ осуществляет шпионскую деятельность в Европе: в частности, еще в 2016 году РФ приобрела землю для своей церкви вблизи крупнейшей военно-морской базы Норвегии в Хоконсверне, а с 2017 по 2022 годы РПЦ было куплено много земли в прибережном норвежском регионе Ругаланн. Следовательно, если РПЦ демонстрирует такое пристальное внимание к военным объектам Норвегии, ее функционал выходит за рамки собственно религиозной проблематики.
В сентябре 2023 года Болгария депортировала настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и еще двух священнослужителей. Власти страны назвали причиной депортации священников РПЦ угрозу национальной безопасности
В условиях полномасштабной войны с Украиной российская гибридная угроза для Европы существенно возросла.
В сложившихся обстоятельствах, Запад должен минимизировать любые контакты с РФ для купирования такой угрозы: российские бизнесмены не должны иметь возможности покупать активы западных компаний, с помощью которых Кремль готовит почву для вредоносного воздействия. Деятельность РПЦ, являющейся филиалом российских спецслужб, должна контролироваться и ограничиваться.
Любое российское присутствие в Европе представляет угрозу ее безопасности: российский бизнес, российская пропаганда, российская церковь являются инструментами дестабилизации Запада в руках Путина.