Переходящие на эстонский язык школы должны будут проводить уровневые работы

«Это значит, что все дети, родным языком которых не является эстонский, в 4 и 7 классе будут сдавать уровневые работы по математике, природоведению, эстонскому как второму и русскому как родному языку. Это нужно для отслеживания процесса перехода», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.