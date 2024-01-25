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Переходящие на эстонский язык школы должны будут проводить уровневые работы

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В план действий по переходу на обучение на эстонском языке включили обязательство сдавать уровневые работы во всех участвующих в переходе школах.

«Это значит, что все дети, родным языком которых не является эстонский, в 4 и 7 классе будут сдавать уровневые работы по математике, природоведению, эстонскому как второму и русскому как родному языку. Это нужно для отслеживания процесса перехода», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

Министерство образования и науки к 31 марта ждет от всех школ планы действий по организации перехода в их школах к 2030 году.

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