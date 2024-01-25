Суд Ноттингема отправил убийцу-шизофреника в психбольницу на неопределенный срок

Полиция поначалу подозревала, что это был теракт, однако позже было установлено, что преступник страдает от параноидальной шизофрении.

Иэн Коутс, Барнаби Уэббер и Грейс О’Малли-Кумар. Фото: BBC

Вынося приговор, судья Тернер сообщил, что Калокане будет содержаться в клинике строгого режима, «скорее всего, до конца своей жизни».

Он подробно описал череду совершенных Калокане преступлений, «от которых все переворачивается внутри» и которые потрясли всю страну и «разрушили жизнь» тех, кому удалось выжить, и близких и родственников погибших.

По словам судьи, череда бессмысленных преступлений закончилась лишь после того, как полиция применила электрошокер, чтобы задержать Калокане.

Далее судья Тернер описал вкратце историю психического заболевания Калокане, который еще в 2019 году, будучи бездомным и проживая в хостеле, начал слышать некие голоса у себя в голове и убедил себя, что за ним установили слежку соседи и агенты разведки MИ-5.

Будучи уверенным в том, что он абсолютно здоров, как часто бывает в таких случаях, Калокане перестал принимать прописанные ему лекарства, набросился на сотрудника полиции, который хотел организовать ему визит к психиатру, а потом и вовсе отказался от медицинских услуг.