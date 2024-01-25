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СЦЕНАРИЙ ⟩ Россия может попытаться развалить НАТО, оккупировав часть Эстонии. Важный фактор – Трамп

Путин и Трамп. Фото: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
rus.postimees.ee
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Сможет ли Европа самостоятельно отразить нападение России? Этот вопрос до сих пор оставался в области фантастики. Но после вторжения Кремля в Украину и роста популярности Дональда Трампа европейские политики внезапно столкнулись с ним, пишет авторитетное международное издание Politico

Бывший (и, возможно, будущий) президент США, как сообщается, заявил чиновникам Европейского союза, что не придет на помощь континенту, если на него нападут. Но для Европы, чтобы нагнать десятилетия недостаточного инвестирования в армию и восстановить промышленную базу, потребуются огромные суммы денег, а также от пяти до десяти лет времени, заявили несколько нынешних и бывших военных чиновников.

Этого времени у Европы может не быть.

Politico рассмотрел то, какими возможностями обладает сейчас Европа, ее планы по их усилению, а также последствия потенциального прекращения европейского Pax Americana, включая дискуссию в некоторых странах о необходимости собственных независимых средств ядерного сдерживания.

Начнем со сценария, который не дает европейским специалистам по стратегическому планированию спать по ночам.

На дворе 2027 год. Трамп находится на третьем году своего второго президентства. Украина все еще воюет, но помощь Запада иссякла, а линии фронта заморожены на несколько месяцев. На другом конце света противостояние между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня принимает серьезный поворот.

Именно тогда президент России Владимир Путин решает нанести удар.

Ракеты обстреливают эстонскую авиабазу Эмари. Сотни тысяч военнослужащих в Ленинградском военном округе России - закаленные годами войны в Украине и оснащенные истребителями-невидимками Су-57, танками Т-14 «Армата», беспилотниками, ракетными и мобильными артиллерийскими системами, способными выпускать тысячи снарядов в день - врываются в восточную Эстонию.

Первыми войсками, которые пострадают, станут силы расширенного передового присутствия НАТО численностью 2200 многонациональных военнослужащих, возглавляемые Соединенным Королевством и поддерживаемые примерно десятью тысячами эстонских военнослужащих и еще тысячами местных добровольцев.

Они попадают под удар, но они сделали то, что должны были сделать. Международные войска были размещены там не в качестве боевой силы, а в качестве растяжки, чтобы поставить под угрозу жизни иностранцев и продемонстрировать решимость.

«Наше присутствие скорее носит символический характер, чем военный, - сказал Мишель Гойя, бывший полковник французской армии и военный историк, о нынешнем присутствии НАТО в странах Балтии. - Это показывает солидарность, что мы готовы умереть за Эстонию. Послание русским: если вы хотите вторгнуться в Эстонию, вам придется убить британцев и канадцев».

Однако в этом сценарии белый рыцарь Европы не собирается спешить на помощь. Трамп уже перенаправил большую часть американских войск и военной техники, дислоцированных на континенте, в Индо-Тихоокеанский регион, и в любом случае он уже дал понять Путину, что его не будет сильно беспокоить акт агрессии в странах Балтии.

«Трамп потенциально может подорвать сдерживание НАТО за счет лишь одного твита», - сказал старший научный сотрудник немецкого аналитического центра DGAP Бенджамин Таллис.

Через несколько дней Россия уже контролирует восточную Эстонию, где проживает большая часть этнического русского меньшинства страны. Кремль заявляет, что регион вернулся на родину, и распространяет свой ядерный зонтик на недавно завоеванные территории.

«Если русские почувствуют, что им это сойдет с рук, они оккупируют часть восточной Эстонии», - сказал бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид.

Наглое нападение России ставит Европу перед дилеммой. Путин не напал на весь альянс: стоит ли ему рисковать ядерным ответным ударом по частям восточной Эстонии? Или ничего не делать, не только давая Путину легкую победу, но и превращая гарантии безопасности НАТО по статье 5 в бесполезную бумагу, давая российскому президенту именно то, что он хочет.

«Путин и Россия понимают, что они не могут победить НАТО военным путем, они могут победить НАТО только политически, фактически сделав статью 5 ненужной», - сказал Эд Арнольд, научный сотрудник по вопросам европейской безопасности в Королевском институте объединенных сил (RUSI).

Насколько вероятен такой сценарий?

Путин настаивает на том, что эта идея нелепа: «У России нет никаких причин, никаких интересов - ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных - воевать со странами НАТО».

Но, опять же, то же самое он говорил и об Украине. Как бы то ни было, барабанная дробь тревоги становится все громче.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если Россия не потерпит поражение в Украине, то в течение пяти лет она может быть готова напасть на страны Балтии. Его коллеги в Европе, похоже, прислушались.

Военные Германии набросали сценарий учений, над которым стоит задуматься. Он предусматривает нападение России на Сувалкский коридор между Польшей и Литвой в период между президентскими выборами в США в этом году и началом 2025 года. Такое нападение отрезало бы страны Балтии от остальной материковой Европы.

«Мы должны учитывать, что Владимир Путин может однажды напасть на страну НАТО, - заявил в начале месяца министр обороны Германии Борис Писториус - Наши эксперты ожидают, что это может произойти в течение пяти-восьми лет».

Бывший помощник генерального секретаря НАТО Антонио Миссироли сказал, что ситуация, при которой американские гарантии не отменяются, а смягчаются или становятся более неопределенными, может склонить Кремль к нападению на такую уязвимую страну, как Эстония, с помощью гибридных методов или прямого военного нападения.

Растущий риск привел к призывам к Европе подготовиться, пока не стало слишком поздно.

«Сейчас есть окно, которое может продлиться один, два, может быть, три года, в течение которых мы должны еще больше инвестировать в надежную оборону», - предупредил на прошлой неделе глава оборонного ведомства Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

В декабре глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера заявил, что у восточного фланга НАТО есть всего три года, чтобы подготовиться к конфронтации.

«Именно сейчас необходимо создать потенциал, который станет явным сдерживающим фактором для агрессии», - сказал он.

Неподготовленность

Единственное, с чем согласны все: Европа уязвима.

«Европа не только не готова к войне, но и не готовится к ней», - предупреждает Бенджамин Таллис.

Без США у ЕС нет ни военной техники, ни живой силы, чтобы противостоять Москве в конфликте высокой интенсивности. «У европейцев нет возможностей для обороны, - сказал бывший посол США Дэниэл Фрид. - Для обороны стран Балтии потребуются серьезные американские военные средства».

Если бы Кремль вторгся завтра, европейские вооруженные силы столкнулись бы с российскими военными, потрепанными и окровавленными войной в Украине, но все еще являющимися мощной боевой силой.

В прошлом году Путин увеличил численность российских вооруженных сил (включая резервистов) до 3,3 миллиона человек, добавив 170 тысяч человек, причем более 600 тысяч сейчас воюют в Украине.

Несмотря на потери на поле боя, Россия по-прежнему превосходит европейские страны НАТО по количеству (хотя и не по качеству) танков, артиллерийских систем и реактивных самолетов. Кроме того, в этом году она официально потратит на оборону 4,4 процента ВВП, хотя реальная цифра, скорее всего, гораздо выше.

Без Вашингтона Европа, скорее всего, окажется страшно недооснащенной. В декабре бывший генерал-лейтенант Марк Тис заявил, что бельгийские вооруженные силы испытывают такую нехватку боеприпасов и финансирования, что солдатам придется бросать камни вскоре после начала любого конфликта.

США разместили в Европе около ста тысяч военнослужащих, примерно треть в Германии и небольшое, но растущее присутствие в Польше. Численность, возможно, и невелика, но на протяжении десятилетий они служили гарантией приверженности Вашингтона и сдерживающим фактором против агрессии.

«Цена американского изоляционизма для Европы и остального мира - мировая война. Это урок истории», - сказал украинский депутат и глава парламентского комитета по внешним связям Александр Мережко.

НАТО создала силы передового развертывания в приграничных государствах; крупнейшим из них будет возглавляемый Германией отряд в Литве, куда бундесвер планирует направить 4800 военнослужащих к 2027 году. Но европейские страны, вероятно, не смогут даже перебросить подкрепления в страны Балтии достаточно быстро, чтобы оперативно поддержать находящиеся там войска, предупреждают высокопоставленные представители альянса.

После окончания холодной войны численность европейских вооруженных сил сократилась. Многие европейские страны отменили непопулярные законы о воинской повинности и перешли к созданию профессиональных вооруженных сил. В период с 1989 по 2022 год число военнослужащих ЕС сократилось с 3,4 миллиона до 1,3 миллиона.

Непосредственным приоритетом являются сухопутные войска, сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Politico. «Когда речь идет о наших вооруженных силах, очевидно, что нам нужно повысить готовность и доступность, особенно сухопутных войск», - сказал он.

Вооруженные силы континента, зависящие от добровольцев, испытывают трудности с набором личного состава не только в Германии, Великобритании, Испании и Франции, но даже в странах, расположенных ближе к линии фронта, таких как Румыния, Польша и Болгария.

Нехватка рабочей силы - серьезная проблема для военных, стремящихся к укреплению. «Если мы не сможем укомплектовать наши вооруженные силы, то все дополнительные бюджетные средства и закупки не дадут ожидаемого эффекта», - говорит генерал Роберт Бригер, председатель Военного комитета Европейского союза, в котором собраны руководители оборонных ведомств стран блока.

Для некоторых стран незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году стала тревожным сигналом. Страны Балтии и Северной Европы вернулись к призыву в армию. Литва возобновила призыв в 2015 году, Швеция - в 2017 году, а Латвия - в 2023 году. В Кайтселийте Эстонии гражданские лица регулярно тренируются на случай российского вторжения.

Численность вооруженных сил Польши долгое время колебалась вокруг отметки в сто тысяч человек, но в последние годы она начала расти. Предыдущее правительство хотело довести это число до 300 тысяч человек, но новая администрация премьер-министра Дональда Туска стала более осторожной в озвучивании таких больших цифр.

Но хотя численность войск растет, она еще не достигла того уровня, который позволил бы осуществить крупное развертывание в случае нападения России. В Германии насчитывается 183 150 военнослужащих. Замыкают список ведущих европейских военных держав Франция с 303 750 военнослужащими и Великобритания с 150 350.

Финляндия, где напряженность в отношениях с Россией стала ключевым вопросом в преддверии президентских выборов в конце января, входит в число европейских стран, наиболее подготовленных к конфронтации с Москвой. В стране с населением 5,5 миллиона человек 900 тысяч граждан имеют базовую военную подготовку.

«У нас очень сильные ВВС, армия и флот, включая, конечно, самую большую артиллерию в Европе наряду с Польшей, так что все понимают, что мы сделали свой вклад», - сказал Politico бывший премьер-министр и нынешний кандидат в президенты Александр Стубб.

Нужно тратить и тратить

Хотя европейские лидеры заговорили об усилении готовности, им еще предстоит объяснить своим гражданам, какие жертвы это повлечет за собой.

Переход на военные рельсы потребует огромных денег, увеличения численности войск на восточном фланге Европы, усиления координации между столицами и изменения общественного мнения.

Чтобы подготовиться к худшему, европейским странам нужно «тратить, тратить и еще раз тратить», считает Гезине Вебер, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла.

Нельзя сказать, что европейские страны не испытывают давления из-за увеличения военных расходов. Еще в 2006 году министры обороны стран НАТО договорились о том, что на оборону будет тратиться два процента ВВП.

И все же, несмотря на нападения России на Украину и годы уговоров Вашингтона, по состоянию на прошлый год только 11 из 31 члена альянса достигли этой цели. Восемь из них являются прифронтовыми государствами, граничащими с Россией или Украиной.

Однако вкладывать больше денег в оборону - непростая задача для политиков, особенно в Западной Европе, где война, кажется, все еще далека. Военные расходы означают меньше денег для социального обеспечения и перехода к зеленой экономике. Государства ЕС также уже имеют большую задолженность из-за кризиса коронавируса, а перспективы роста мрачны.

«Важно создать правильную основу, чтобы убедить общественность», - сказала Вебер.

В Германии дебаты представляются как компромисс между строительством новой школы и покупкой танков: «Это неправильно так говорить. Скорее, речь идет об охране и защите нашего образа жизни».

Как показала история 20-го века, демократии, возможно, медленно переходят на военные рельсы, но как только они это сделают, им будет трудно противостоять. Вопрос для Европы заключается в том, достаточно ли быстро она сумеет это сделать.

«К сожалению, демократические страны очень неповоротливы и медлительны в своих решениях. И из-за этого им постоянно угрожают тоталитарные режимы», - рассказал Politico украинский солдат Сергей Гнездилов, который сейчас воюет с Россией.

В отличие от России, где даже пекарни сейчас изготавливают дроны-убийцы и которая в прошлом году произвела около двух миллионов артиллерийских снарядов, Европа по-настоящему не вступила в экономику военного времени, несмотря на вторжение в Украину. Ее обещание поставить Украине миллион снарядов к марту, данное год назад, похоже, почти наверняка не оправдает себя.

«В Европе у нас есть оборонно-промышленный потенциал, в основном рассчитанный на мирное время», - заявил Джонсон, министр обороны Швеции, на семинаре в Стокгольме в начале этого месяца.

По словам председателя Военного комитета ЕС, Европа срочно нуждается в большем количестве стратегических транспортных средств, космических средств раннего предупреждения и наземных средств, таких как противотанковые, противовоздушные средства и средства борьбы с дронами.

Это не значит, что ничего не делается. Французский производитель оружия Nexter теперь производит шесть самоходных установок Caesar в месяц вместо двух. Сообщается, что в ближайшие несколько лет немецкие компании KMW и Rheinmetall хотят увеличить производство основных боевых танков Leopard 2 примерно с сорока до примерно ста в год, а Финляндия планирует удвоить производство боеприпасов. Европейский производитель ракет MBDA инвестирует в свои заводы один миллиард евро.

Германия, которая заявляет, что достигнет целевого показателя расходов в два процента в этом году благодаря специальному единовременному военному фонду в сто миллиардов евро, обновила свою военную стратегию в ноябре впервые с 2011 года, стремясь сделать Бундесвер готовым к войне.

«Сегодня никто не может серьезно сомневаться в том, чего мы в Германии долгое время избегали, а именно в том, что нам нужен мощный Бундесвер», - заявил канцлер Олаф Шольц.

Польша активно закупает южнокорейские и американские танки, реактивные истребители, артиллерию, ракеты и системы ПВО. Новое правительство обещает внимательно изучить некоторые из этих закупок, но по-прежнему намерено модернизировать вооруженные силы, которые отдали Украине почти всю свою экипировку советских времен. Вооружаются также Румыния, Чехия и другие.

Но портфель нового оборудования по-прежнему относительно пуст, тем более что его большое количество отправляется в Украину, а поставки нового оборудования могут занять месяцы или годы. И есть более серьезные вопросы о сроках потенциального российского вторжения и о том, будет ли Европа готова вовремя.

«Важно подчеркнуть, что прогресс был достигнут, но если сравнивать то, что было сделано до сих пор, с тем, что, вероятно, необходимо еще сделать, то мы все еще говорим о незначительной части», - сказал бывший помощник генерального секретаря НАТО Антонио Миссироли.

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