СЦЕНАРИЙ ⟩ Россия может попытаться развалить НАТО, оккупировав часть Эстонии. Важный фактор – Трамп

Сможет ли Европа самостоятельно отразить нападение России? Этот вопрос до сих пор оставался в области фантастики. Но после вторжения Кремля в Украину и роста популярности Дональда Трампа европейские политики внезапно столкнулись с ним, пишет авторитетное международное издание Politico.
Бывший (и, возможно, будущий) президент США, как сообщается, заявил чиновникам Европейского союза, что не придет на помощь континенту, если на него нападут. Но для Европы, чтобы нагнать десятилетия недостаточного инвестирования в армию и восстановить промышленную базу, потребуются огромные суммы денег, а также от пяти до десяти лет времени, заявили несколько нынешних и бывших военных чиновников.
Этого времени у Европы может не быть.
Politico рассмотрел то, какими возможностями обладает сейчас Европа, ее планы по их усилению, а также последствия потенциального прекращения европейского Pax Americana, включая дискуссию в некоторых странах о необходимости собственных независимых средств ядерного сдерживания.
Начнем со сценария, который не дает европейским специалистам по стратегическому планированию спать по ночам.
На дворе 2027 год. Трамп находится на третьем году своего второго президентства. Украина все еще воюет, но помощь Запада иссякла, а линии фронта заморожены на несколько месяцев. На другом конце света противостояние между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня принимает серьезный поворот.
Именно тогда президент России Владимир Путин решает нанести удар.
Ракеты обстреливают эстонскую авиабазу Эмари. Сотни тысяч военнослужащих в Ленинградском военном округе России - закаленные годами войны в Украине и оснащенные истребителями-невидимками Су-57, танками Т-14 «Армата», беспилотниками, ракетными и мобильными артиллерийскими системами, способными выпускать тысячи снарядов в день - врываются в восточную Эстонию.
Первыми войсками, которые пострадают, станут силы расширенного передового присутствия НАТО численностью 2200 многонациональных военнослужащих, возглавляемые Соединенным Королевством и поддерживаемые примерно десятью тысячами эстонских военнослужащих и еще тысячами местных добровольцев.