СЦЕНАРИЙ ⟩ Россия может попытаться развалить НАТО, оккупировав часть Эстонии. Важный фактор – Трамп

«В Европе у нас есть оборонно-промышленный потенциал, в основном рассчитанный на мирное время», - заявил Джонсон, министр обороны Швеции, на семинаре в Стокгольме в начале этого месяца.

По словам председателя Военного комитета ЕС, Европа срочно нуждается в большем количестве стратегических транспортных средств, космических средств раннего предупреждения и наземных средств, таких как противотанковые, противовоздушные средства и средства борьбы с дронами.

Это не значит, что ничего не делается. Французский производитель оружия Nexter теперь производит шесть самоходных установок Caesar в месяц вместо двух. Сообщается, что в ближайшие несколько лет немецкие компании KMW и Rheinmetall хотят увеличить производство основных боевых танков Leopard 2 примерно с сорока до примерно ста в год, а Финляндия планирует удвоить производство боеприпасов. Европейский производитель ракет MBDA инвестирует в свои заводы один миллиард евро.

Германия, которая заявляет, что достигнет целевого показателя расходов в два процента в этом году благодаря специальному единовременному военному фонду в сто миллиардов евро, обновила свою военную стратегию в ноябре впервые с 2011 года, стремясь сделать Бундесвер готовым к войне.

«Сегодня никто не может серьезно сомневаться в том, чего мы в Германии долгое время избегали, а именно в том, что нам нужен мощный Бундесвер», - заявил канцлер Олаф Шольц.

Польша активно закупает южнокорейские и американские танки, реактивные истребители, артиллерию, ракеты и системы ПВО. Новое правительство обещает внимательно изучить некоторые из этих закупок, но по-прежнему намерено модернизировать вооруженные силы, которые отдали Украине почти всю свою экипировку советских времен. Вооружаются также Румыния, Чехия и другие.

Но портфель нового оборудования по-прежнему относительно пуст, тем более что его большое количество отправляется в Украину, а поставки нового оборудования могут занять месяцы или годы. И есть более серьезные вопросы о сроках потенциального российского вторжения и о том, будет ли Европа готова вовремя.

«Важно подчеркнуть, что прогресс был достигнут, но если сравнивать то, что было сделано до сих пор, с тем, что, вероятно, необходимо еще сделать, то мы все еще говорим о незначительной части», - сказал бывший помощник генерального секретаря НАТО Антонио Миссироли.