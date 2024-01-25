ЗАБАСТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ⟩ Правительство не достигло согласия по вопросу зарплат учителей

Министр образования и науки Кристина Каллас сегодня вечером заявила Postimees, что не было достигнуто соглашения о дополнительных 10,8 миллионах евро. Теперь будут обсуждаться долгосрочные планы.

Теперь учителям предстоит решить, готовы ли они прекратить забастовку без дополнительных средств или продолжить забастовку.

Союз работников образования в настоящее время ведет переговоры с предпринимателями и профсоюзами, которые выразили желание поддержать забастовочный фонд учителей денежными средствами. Это означает, что учителя могут забастовать дольше, не беспокоясь о том, как прокормить семью.

Председатель профсоюза работников образования Реэмо Волтри сказал, что на прошлой неделе к ним обратились профсоюзы, частные лица и предприниматели с вопросом, как можно поддержать забастовочный фонд.

Кристина Каллас отправила приглашение представительскому органу учителей, частным школам и местным властям, чтобы начать переговоры о заключении соглашения об образовании на 2025–2027 годы.

По словам Каллас, цель состоит в том, чтобы договориться с заинтересованными сторонами о модели карьерного роста и заработной платы, которая будет способствовать повышению статуса профессии, обеспечивать подготовку последующих поколений учителей и соответствующую оплату их труда.