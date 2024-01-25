Украинские мужчины, получившие повестку о мобилизации, искренне верят широко распространённым страшилкам об отправке прямо на фронт. Однако государство не проводит никаких информационных кампаний против подобных опасений. В этом проблема мобилизации, – рассказал украинский офицер, работающий на одном из мобилизационных пунктов.

Postimees откровенно поговорил о проблемах Украины с мобилизацией с 52-летним командиром роты украинской штурмовой бригады, временно направленный нести службу в мобилизационном пункте в Западной Украине. В Украине их называют территориальными центрами комплектования (ТЦК). Из-за откровенных ответов офицер попросил не называть его имени, но его личность известна Postimees.

– Почему сейчас в Украине так сложно проводить мобилизацию?