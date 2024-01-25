Женщина требует эксгумации тела футбольной легенды Пеле

Португальская газета Record пишет, что Азеведо уже пять лет хочет узнать, является ли Пеле ее отцом. Благодаря детям футбольной легенды тест ДНК на самом деле уже был проведен, но одна лаборатория заявила, что результат отрицательный, другая сказала, что, вероятно, Азеведо является дочерью Пеле.

По словам Азеведо, ее мать никогда не говорила Пеле, что родила ему дочь. Вполне возможно, что Азеведо просто ищет подтверждения того, является ли Пеле ее отцом или нет, но возможным мотивом также являются деньги.

Ведь Пеле в своем завещании оставил 30 процентов своего имущества своей жене, 60 процентов детям и 10 процентов внукам. Считается, что на момент смерти у футбольного волшебника было имущество примерно на 90 миллионов евро.

Правда, Азеведо утверждает, что она не гонится за деньгами, но кто из нас никогда не говорил чего-то, хотя на самом деле все было наоборот?