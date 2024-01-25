Кто несет ответственность за крушение Ил-76 и что будет с обменами пленных? Главные вопросы о катастрофе

По свидетельствам теперь уже бывших военнопленных, которые сейчас находятся в Украине, при обменах осенью 2022-го и весной 2023-го годов украинцев перевозили на транспортных самолетах. Обменянные тогда люди рассказывали Би-би-си, что при посадке и транспортировке им завязывали глаза, но даже с завязанными глазами нетрудно отличить гражданский борт от военно-транспортного. Несколько вернувшихся домой украинцев убеждены, что их перевозил именно Ил-76.

Бывший военнопленный Максим Колесников, которого обменяли в феврале 2023 года, в разговоре с Би-би-си рассказал, что логистика при обмене была следующая: его вместе с несколькими другими людьми доставили автозаком к военному самолету (он считает, что это был именно Ил-76) в Брянской области. Затем самолет поднялся в воздух и долетел до Курска, где забрал других пленных. Только после этого борт приземлился в Белгороде, откуда украинцев доставляли к границе на обмен.

В интервью Колесников также сомневается в утверждениях России о том, что на борту Ил-76 было всего трое сопровождающих. Он уверен, что его и других пленных сопровождало большее число людей.

В Москве сейчас исходят из того, что украинские военные сбили самолет по ошибке, рассказал Би-би-си российский собеседник, осведомленный о ходе переговоров об обмене пленными. По его словам, в разбившемся Ил-76 действительно были пленные.