Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ФОТО ⟩ Робот-пылесос стал причиной пожара в доме

rus.postimees.ee
Copy
Робот-пылесос. Иллюстративное фото.
Робот-пылесос. Иллюстративное фото. Фото: Postimees

В Табасалу (Харьюмаа) в четверг, 25 января, в одном из домов произошел пожар из-за поломки робота-пылесоса. К счастью, худшее удалось предотвратить.

По данным Спасательного департамента, в четверг вечером в жилом доме в поселке Табасалу загорелся робот-пылесос, в результате чего подгорел пол и мебель. К счастью, люди были дома, заметили возгорание, вызвали помощь и смогли локализовать огонь до прибытия спасателей.

Так выглядела комната после того, как робот-пылесос сгорел.
Так выглядела комната после того, как робот-пылесос сгорел. Фото: Päästeamet

Спасатели полностью потушили пожар, проветрили помещения и установили новый дымовой датчик.

По предварительным данным, причиной возгорания стал выход из строя аккумулятора пылесоса.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх