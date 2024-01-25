ФОТО ⟩ Робот-пылесос стал причиной пожара в доме

В Табасалу (Харьюмаа) в четверг, 25 января, в одном из домов произошел пожар из-за поломки робота-пылесоса. К счастью, худшее удалось предотвратить.
По данным Спасательного департамента, в четверг вечером в жилом доме в поселке Табасалу загорелся робот-пылесос, в результате чего подгорел пол и мебель. К счастью, люди были дома, заметили возгорание, вызвали помощь и смогли локализовать огонь до прибытия спасателей.
Спасатели полностью потушили пожар, проветрили помещения и установили новый дымовой датчик.
По предварительным данным, причиной возгорания стал выход из строя аккумулятора пылесоса.