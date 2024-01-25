В протестантской церкви ФРГ выявлены тысячи случаев насилия

После скандалов вокруг массовых случаев сексуального насилия и жестокого обращения в Католической церкви Германии аналогичные преступления и злоупотребления выявлены и в Евангелической, или протестантской, церкви.

В ходе исследования, проведенного на протяжении последних нескольких лет, стали известны имена не менее 2225 жертв насилия и жестокого обращения, а также 1259 предполагаемых злоумышленников, сообщил руководитель исследовательской группы в Высшей школе Ганновера Мартин Вацлавик.

Это лишь верхушка айсберга, отметил Вацлавик, представляя в четверг, 25 января, результаты исследования, проведенного в Евангелической церкви Германии (EKD) и благотворительной организации Diakonie Deutschland, входящей в ее структуры.

Пострадавшие призывают продолжить изучение нарушений

Жертвы насилия призвали продолжить выявление таких преступлений и принять необходимые меры, в том числе на государственном уровне. Государство должно взять на себя ответственность за расследование преступлений, поскольку у церкви нет ни необходимой компетенции, ни достаточной заинтересованности в их раскрытии, заявила представительница потерпевших Катарина Крахт. В противном случае, по ее словам, преступления останутся нераскрытыми.

С инициативой проведения такого исследования выступила в 2020 году сама EKD. Она выделила 3,6 млн евро на проведение анализа церковных структур, которые могут поощрять насилие и злоупотребления. По словам Крахт, это было сделано поздно, но изучение данных дел важно для пострадавших. Проведенная работа должна быть началом более широкого исследования, причем провести его следует как можно скорее, подчеркнула она.