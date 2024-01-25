Государство направит почти два миллиарда евро на стимулирование экономики

На заседании кабинета министров в четверг вечером членам правительства был представлен обзор хода реализации государственных инвестиций и инвестиционных субсидий, а также зарубежных средств. В этом году государство выделит 1,9 миллиарда евро на стимулирование экономики.
Среди прочего, было решено, что для стимулирования экономики 70% средств, запланированных на инвестиции в государственном бюджете и 50% бюджета структурных фондов на период 2021-27 годов, должны быть покрыты обязательствами к концу августа 2024 года.
На 2024 год в стране запланировано в общей сложности 1,9 миллиарда евро на инвестиции и инвестиционные пособия и правительство будет ежеквартально следить за освоением этих средств.
«Стимулирование и развитие экономики - один из пяти главных приоритетов бюджета этого года. В общей сложности мы направим в экономику 1,9 миллиарда евро в виде инвестиций и инвестиционных пособий», - сказала премьер-министр Кая Каллас.
«Инвестиции будут направлены, например, в строительство и развитие инфраструктуры, а также в сельское хозяйство, "зеленые" реформы и цифровое развитие. Сегодняшний обзор дал нам понять, что все министерства прилагают серьезные усилия для того, чтобы эти инвестиции быстро и своевременно поступили в экономику Эстонии, что поможет нашим людям и предприятиям легче пережить сложную ситуацию», - отметила она.
Министр финансов Март Вырклаэв также подчеркнул, что инвестиционные планы этого года должны быть реализованы в ускоренном темпе. «В государственном бюджете на 2024 год общий объем инвестиций составляет 817 миллионов, причем наибольшая доля приходится на оборонные инвестиции в недвижимость. Кроме того, государство запланировало инвестиционные пособия на общую сумму 1,1 млрд евро, включая 68,7 млн евро из средств государственного бюджета и 1 млрд евро зарубежных средств, а также софинансирование в размере 31 млн евро. Приоритет сейчас - сосредоточиться на том, чтобы полностью направить имеющиеся средства в экономику. Для этого каждое министерство должно поддерживать темпы управления и реализации инвестиций», - заявил он.
На долю Министерства обороны приходится 56% всех инвестиций государственного бюджета. 454 млн евро пойдут на закупку оборудования для подразделений и создание необходимой оборонной инфраструктуры. Министерство также выделит 5,2 млн евро на инвестиционные пособия.
Помимо инвестиций и инвестиционных пособий государственного бюджета на 2024 год, кабинет министров обсудил также обзор предыдущего периода фондов политики сплочения ЕС (2014-20), когда Эстония получила от Еврокомиссии всю сумму субсидий, а последние выплаты бенефициарам продолжатся до конца марта.
По словам министра финансов, новый период (2021-2027 гг.) также набирает обороты, на него выделено 3,37 млрд евро, из которых 2,7 млрд евро уже готовы к обращению, а на 1,3 млрд евро отобраны проекты и подписаны договоры.
Чтобы лучше контролировать освоение государственных инвестиций, инвестиционных грантов и внешних средств, члены правительства будут проводить ежеквартальные обзоры своих министерств.