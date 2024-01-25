Государство направит почти два миллиарда евро на стимулирование экономики

Среди прочего, было решено, что для стимулирования экономики 70% средств, запланированных на инвестиции в государственном бюджете и 50% бюджета структурных фондов на период 2021-27 годов, должны быть покрыты обязательствами к концу августа 2024 года.

На 2024 год в стране запланировано в общей сложности 1,9 миллиарда евро на инвестиции и инвестиционные пособия и правительство будет ежеквартально следить за освоением этих средств.

«Стимулирование и развитие экономики - один из пяти главных приоритетов бюджета этого года. В общей сложности мы направим в экономику 1,9 миллиарда евро в виде инвестиций и инвестиционных пособий», - сказала премьер-министр Кая Каллас.

«Инвестиции будут направлены, например, в строительство и развитие инфраструктуры, а также в сельское хозяйство, "зеленые" реформы и цифровое развитие. Сегодняшний обзор дал нам понять, что все министерства прилагают серьезные усилия для того, чтобы эти инвестиции быстро и своевременно поступили в экономику Эстонии, что поможет нашим людям и предприятиям легче пережить сложную ситуацию», - отметила она.