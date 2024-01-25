Кремль отказывает в амнистии бывшим заключенным, воевавшим в Украине

Похоже, что Россия частично прекратила действие приказа, действовавшего последние полтора года, согласно которому заключенные, отслужившие полгода на фронте, освобождались от уголовного преследования.
«Согласно нашим документам, вы будете освобождены условно. Все будет точно так же, как у контрактников, но теперь нет помилования, и вы будете служить до конца в Северном военном округе».
Такие сообщения начали появляться в социальных сетях групп, члены которых являются родственниками бывших заключенных, отправленных из российских колоний воевать в Украину, сообщает Би-би-си.
Изначально вербовку заключенных на фронт начала ЧВК «Вагнер», затем к этому приступила и российская армия. Обе вербовочные кампании обещали одно и то же: помилование за шесть месяцев службы на фронте.
Большинство вербованных заключенных были размещены в подразделения, известные как «Шторм Z». Их отправляли в штурмовые группы в самые сложные участки фронта, где российская армия использовала их как пушечное мясо.
Оказывается, что с сентября прошлого года вербованные заключенные начали поступать в новые подразделения под названием «Шторм V», которые, по-видимому, действуют на совершенно других условиях.
Группа бывших заключенных, вернувшихся с фронта, направила коллективное обращение к Владимиру Путину, в котором говорится, что они не получили обещанной зарплаты, компенсации за ранения и стирания судимости из уголовного регистра.
Один из авторов обращения рассказал изданию iStories, что при вербовке им обещали полный социальный пакет и равные условия с другими солдатами.
Оказывается, что контракты, раздаваемые вербованным, не были документами от Министерства обороны, а формами согласия на «участие в добровольческих подразделениях с целью оказания помощи в освобождении территорий Донецка и Луганска». Документы якобы были подписаны лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В результате бывшие заключенные получили только половину от обещанных 200 000 рублей, а также они не получили многомиллионную компенсацию за свои травмы.
«Нам обещали "белый лист": то есть полную реабилитацию, что не будут отмечены судимости. Ни мне, никому из тех, кого я знаю, его не дали. Я сидел 20 лет, мне оставалось сидеть три года. Учитывая куда мы попали и какие задачи выполняли, я, не кривя душой, могу сказать, что чисто за помилование я бы туда не поехал», - отметил автор обращения.
«Я был в тюрьме 20 лет, и мне оставалось отбыть еще три года. Учитывая, где мы закончили и какие задачи выполняли, могу честно сказать, что просто ради помилования я бы туда не поехал», - добавил он.