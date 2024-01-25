Кремль отказывает в амнистии бывшим заключенным, воевавшим в Украине

«Согласно нашим документам, вы будете освобождены условно. Все будет точно так же, как у контрактников, но теперь нет помилования, и вы будете служить до конца в Северном военном округе».

Такие сообщения начали появляться в социальных сетях групп, члены которых являются родственниками бывших заключенных, отправленных из российских колоний воевать в Украину, сообщает Би-би-си.

Изначально вербовку заключенных на фронт начала ЧВК «Вагнер», затем к этому приступила и российская армия. Обе вербовочные кампании обещали одно и то же: помилование за шесть месяцев службы на фронте.

Большинство вербованных заключенных были размещены в подразделения, известные как «Шторм Z». Их отправляли в штурмовые группы в самые сложные участки фронта, где российская армия использовала их как пушечное мясо.

Оказывается, что с сентября прошлого года вербованные заключенные начали поступать в новые подразделения под названием «Шторм V», которые, по-видимому, действуют на совершенно других условиях.

Группа бывших заключенных, вернувшихся с фронта, направила коллективное обращение к Владимиру Путину, в котором говорится, что они не получили обещанной зарплаты, компенсации за ранения и стирания судимости из уголовного регистра.

Один из авторов обращения рассказал изданию iStories, что при вербовке им обещали полный социальный пакет и равные условия с другими солдатами.