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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ⟩ Реэмо Вольтри: учителя вынуждены бастовать, чтобы защитить эстонское образование

Лийза Эхамаа
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Демонстрация перед зданием Рийгикогу, на фото глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри.
Демонстрация перед зданием Рийгикогу, на фото глава Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри. Фото: Mihkel Maripuu

Союз работников образования Эстонии (EHL) сегодня вечером собрался, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи со забастовкой учителей. Глава союза Реэмо Вольтри подтвердил, что педагоги идут до конца, и бессрочная забастовка продолжится.

На сегодняшнем заседании кабинета министров правительство не достигло согласия по вопросу заработной платы учителей. После многочасового собрания EHL Вольтри заявил Postimees, что забастовку можно было бы остановить, если бы правительство предложило разумные решения.

«Поскольку правительство продолжает курс на нанесение максимального ущерба эстонскому образованию и не хочет решать ситуацию, на собрании мы пришли к выводу, что ситуация не изменилась», - сказал Вольтри.

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