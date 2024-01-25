Союз работников образования Эстонии (EHL) сегодня вечером собрался, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи со забастовкой учителей. Глава союза Реэмо Вольтри подтвердил, что педагоги идут до конца, и бессрочная забастовка продолжится.
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ⟩ Реэмо Вольтри: учителя вынуждены бастовать, чтобы защитить эстонское образование
На сегодняшнем заседании кабинета министров правительство не достигло согласия по вопросу заработной платы учителей. После многочасового собрания EHL Вольтри заявил Postimees, что забастовку можно было бы остановить, если бы правительство предложило разумные решения.