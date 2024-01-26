Совбез ООН прошел без решений по причинам крушения Ил-76

Крушение российского военного самолета Ил-76 предположительно с украинскими военнопленными на борту, произошедшее вблизи границы с Украиной 24 января, привело к интенсивному «обмену ударами» между дипломатами двух стран в Совете Безопасности ООН.

«Вся информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, показывает, что мы имеем дело с преднамеренным, умышленным преступлением», - заявил в четверг, 25 января, заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский на встрече Совбеза в Нью-Йорке. При этом он обвинил Украину в том, что она «готова пожертвовать собственными гражданами ради геополитических интересов Запада».

В свою очередь, заместитель представителя Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина не была проинформирована о количестве и типе транспорта, используемого для перевозки заключенных. «Уже одно это может свидетельствовать о намеренных действиях России, направленных на то, чтобы поставить под угрозу жизнь и безопасность заключенных», - подчеркнула она.

Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет «серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны России», заявила Гайовишин. Это будет «первый случай использования Россией »живого щита« в воздухе» для прикрытия транспортировки оружия, подчеркнула она.

Срочное заседание по крушению Ил-76 инициировала РФ