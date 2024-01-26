В пятницу в Тарту состоится большая церемония открытия Года культурной столицы Европы

Год культурной столицы Европы в Тарту и Южной Эстонии начнется 26 января в центре Тарту в 19 часов со зрелищной церемонии открытия «Всё едино!». На церемонии открытия выступят известные эстонские артисты и танцоры, которые положат начало культурной программе всего 2024 года. Постановщик церемонии - Таави Тыниссон, драматург - Ээро Эпнер.

Сцена открытия культурной столицы обустроена на берегу реки Эмайыги между двумя достопримечательностями Тарту, мостами Каарсильд (Арочный мост) и Рахусильд (Мост мира). В качестве сцены будет задействован 35-метровый, то есть самый большой в Эстонии речной паром «Койт». Зрители смогут наблюдать за представлением с берега на специально созданной для этого площадке, со стороны бульвара Вабадусе. Большие экраны помогут приблизить происходящее на сцене к зрителю.

«Проходящие каждый год традиционные церемонии открытия культурных столиц Европы подобны открытию Олимпийских игр: на берегу зимней Эмайыги развернется масштабное зрелищное концертное представление», - сказала креативный директор Тарту 2024 Кати Торп.

Музыку для церемонии открытия написали известные эстонские артисты. Новые произведения вместе с уже известными песнями исполнят группа Trad.Attack! и Сандер Мёльдер. Кинематографическую музыкальную палитру церемонии открытия составила Лийна Сумера, а важную роль в создании звуковых композиций играет симфония Эллера под управлением дирижера Андреса Кальюсте.