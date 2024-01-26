В пятницу в Тарту состоится большая церемония открытия Года культурной столицы Европы

Год культурной столицы Европы, который покроет четверть Эстонии, начнется с большой церемонии открытия в эту пятницу в Тарту, сообщила пресс-служба оргкомитета мероприятия.
Год культурной столицы Европы в Тарту и Южной Эстонии начнется 26 января в центре Тарту в 19 часов со зрелищной церемонии открытия «Всё едино!». На церемонии открытия выступят известные эстонские артисты и танцоры, которые положат начало культурной программе всего 2024 года. Постановщик церемонии - Таави Тыниссон, драматург - Ээро Эпнер.
Сцена открытия культурной столицы обустроена на берегу реки Эмайыги между двумя достопримечательностями Тарту, мостами Каарсильд (Арочный мост) и Рахусильд (Мост мира). В качестве сцены будет задействован 35-метровый, то есть самый большой в Эстонии речной паром «Койт». Зрители смогут наблюдать за представлением с берега на специально созданной для этого площадке, со стороны бульвара Вабадусе. Большие экраны помогут приблизить происходящее на сцене к зрителю.
«Проходящие каждый год традиционные церемонии открытия культурных столиц Европы подобны открытию Олимпийских игр: на берегу зимней Эмайыги развернется масштабное зрелищное концертное представление», - сказала креативный директор Тарту 2024 Кати Торп.
Музыку для церемонии открытия написали известные эстонские артисты. Новые произведения вместе с уже известными песнями исполнят группа Trad.Attack! и Сандер Мёльдер. Кинематографическую музыкальную палитру церемонии открытия составила Лийна Сумера, а важную роль в создании звуковых композиций играет симфония Эллера под управлением дирижера Андреса Кальюсте.
«Шоу, состоящее из эффектных номеров, будет полно сюрпризов и радости для зрителей всех возрастов, что отражает уникальность, которая кроется в Тарту и Южной Эстонии, и открытое отношение к познанию Европы», - сказал Таави Тыниссон, постановщик церемонии открытия.
Утро в день открытия культурной столицы, 26 января, начнется с дискотеки для групп детского сада и педагогов в клубе «Иллюзион». Музыку обемспечит диджей Майдо Мёлс, а движения покажут участники танцевального лагеря Бритт Кырсмаа, Мярт Агу и Оливер Соометс.
Перед церемонией открытия культурной столицы настроиться на нее поможет праздник электронной музыки, который пройдет на Ратушной площади. После церемонии открытия под музыкальное сопровождение зрители торжественно отправятся под крышу Эстонского национального музея. Там выступят Эмили Макис (Великобритания), а вечером будут крутить диски министр культуры Эстонии Хейди Пурга, Sound in Noise (Ээро Муйсте) и OLIVAR (Рене Оливер Муйсте).
Залы Эстонского национального музея в этот вечер наполнятся электронной музыкой, под сопровождение которой можно будет посмотреть выставку «Правильное тело, неправильное тело?» и впервые познакомиться с инсталляциями выставки «Кому принадлежит ночь», которая откроется в ERM в 2024 году.
Официальному открытию культурной столицы Европы в Тарту предшествовали церемонии открытия в Южной Эстонии: Валга (05.01), Вильянди (12.01), Выру (19.01) и Пыльва (27.01). Регги-группа Angus из Южной Эстонии выступила на региональных церемониях открытия культурной столицы вместе с артистами из этих регионов: Стефаном, Уку Сувисте, Кармен Рыйвассепп и Меэликой Хайнсоо.
В 2024 году Тарту вместе с 19 самоуправлениями Южной Эстонии будет носить титул культурной столицы Европы. Культурную программу, включающую более тысячи мероприятий, можно найти на сайте tartu2024.ee.