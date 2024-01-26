Тренеров ждут на бесплатный курс по спортивной этике

Признанные спортивные специалисты призывают тренеров пройти курс Целевого учреждения антидопинга и спортивной этики Эстонии (EADSE) по предотвращению случаев ненадлежащего поведения в спортивной среде.
По словам координатора спортивной безопасности EADSE Илоны Кивисик, в 2023 году были выявлены почти 30 нарушения спортивной этики в 20 разных видах спорта – оценочно около половины этих инцидентов связаны с ненадлежащим поведением. Ориентированный на тренеров бесплатный электронный курс помогает повысить осведомленность в вопросах выявления, предотвращения и правильного реагирования на случаи ненадлежащего поведения в спортивной среде.
«Наиболее уязвимой группой, в отношение которой происходят случаи ненадлежащего поведения и притеснения – это дети и молодежь, но в то же время нельзя забывать, что и взрослые спортсмены также становятся объектами такого неверного отношения. Предыдущие исследования показали, что на факты злоупотребления или ненадлежащего поведения в спорте влияет культурный фон, организация спортивной деятельности, общая организационная структура, иерархическая разница между тренерами и спортсменами, а также авторитарный стиль проведения тренировок. Это значит, что наделенная властью позиция тренера часто и провоцирует случаи ненадлежащего поведения в спортивной сфере», - сказала Кивисик.
«В то же время следует подчеркнуть, что все лица, связанные со спортом, играют немалую роль в создании безопасной среды и взаимного внимания, но все же именно тренерский состав является ключевым фактором, влияющим на тренировочную среду», - добавила она.
В качестве теста данный курс первыми прошли тренер Сийри Пыллувеэр, признанный тренером года Хенри Хейн и топ-спортсмен Аллар Райя.
«Электронный курс по предотвращению ненадлежащего поведения могут пройти все люди, связанные со спортом, но обязательно это стоит сделать всем тренерам, независимо от возраста, опыта или квалификации», — сказал тренер года Эстонии Хенри Хейн и тренер пловчихи Энели Ефимовой.
«Задания в курсе очень практичные и их прохождение заставляет серьезно задуматься. Обеспечение безопасности детей и молодежи – это, безусловно, одна из важнейших задач тренера, и прохождение курса очень хорошо напоминает об этом», - добавил Хейн.
Объем курса составляет два академических часа и засчитывается как повышение квалификации тренеров. Среди прочего, в нем обсуждается, кто является жертвой, и кто поступает ненадлежаще, как такая модель поведения проявляется в спорте, а также всему спортивному персоналу даются руководства по предотвращению ненадлежащего поведения. Электронный курс содержит интерактивные задания и видеоматериалы, а завершается тестом.
Ознакомиться с электронным курсом по предотвращению ненадлежащего поведения в спорте ЗДЕСЬ.
Целью Целевого учреждения антидопинга и спортивной этики Эстонии является продвижение свободного от дискриминации, этичного и честного спорта в Эстонии. Учреждение разрабатывает соответствующие правила и руководства, повышая осведомленность спортсменов с помощью обучений и консультирования, а также осуществляя контроль и надзор. Деятельность организации направлена на спортсменов, вспомогательный спортивный персонал и спортивные организации.