Тренеров ждут на бесплатный курс по спортивной этике

По словам координатора спортивной безопасности EADSE Илоны Кивисик, в 2023 году были выявлены почти 30 нарушения спортивной этики в 20 разных видах спорта – оценочно около половины этих инцидентов связаны с ненадлежащим поведением. Ориентированный на тренеров бесплатный электронный курс помогает повысить осведомленность в вопросах выявления, предотвращения и правильного реагирования на случаи ненадлежащего поведения в спортивной среде.

«Наиболее уязвимой группой, в отношение которой происходят случаи ненадлежащего поведения и притеснения – это дети и молодежь, но в то же время нельзя забывать, что и взрослые спортсмены также становятся объектами такого неверного отношения. Предыдущие исследования показали, что на факты злоупотребления или ненадлежащего поведения в спорте влияет культурный фон, организация спортивной деятельности, общая организационная структура, иерархическая разница между тренерами и спортсменами, а также авторитарный стиль проведения тренировок. Это значит, что наделенная властью позиция тренера часто и провоцирует случаи ненадлежащего поведения в спортивной сфере», - сказала Кивисик.

«В то же время следует подчеркнуть, что все лица, связанные со спортом, играют немалую роль в создании безопасной среды и взаимного внимания, но все же именно тренерский состав является ключевым фактором, влияющим на тренировочную среду», - добавила она.

В качестве теста данный курс первыми прошли тренер Сийри Пыллувеэр, признанный тренером года Хенри Хейн и топ-спортсмен Аллар Райя.